“The Falcon and the Winter Soldier” y su tercer episodio titulado “Power Broker”, saca una página de WandaVision y se abre con una nota positiva, con un comercial en el universo para el Consejo Global de Repatriación mencionado anteriormente. Un narrador afirmativo nos dice que están aquí para ayudar a “volver a como eran las cosas” a través de su lema de “restablecer, reconstruir, restaurar”.

En la vida real, sin embargo, el GRC (Consejo Global de Repatriación), adquiere un sentido más oscuro. Se abre una camioneta para revelar a John Walker, quien se está infiltrando en el café en Munich; que albergó el último episodio de Flag Smashers. Sin embargo, el rastro se enfría cuando el propietario se niega a renunciar a la organización terrorista, lo que provoca una reacción agresivamente indignada de Walker.

Hoskins insiste en que se rindan después de encontrar otro callejón sin salida. Pero el nuevo Cap decide seguir adelante, tratando de encontrar a alguien mejor. Sam (Anthony Mackie) y Bucky (Sebastian Stan) están haciendo precisamente eso en Berlín cuando van a visitar a su antiguo enemigo Zemo (Daniel Brühl) en prisión. Bucky insiste en ir solo, dada la historia que tenían los dos.

Eso sale en su primer encuentro desde “Capitán América: Civil War”, cuando Zemo sale de la oscuridad, repitiendo las palabras que dijo anteriormente para enviar a Bucky al modo Winter Soldier. Después de ver un destello de la antigua vida de Bucky en sus ojos, el villano se da cuenta de inmediato de por qué está allí, lo necesita. Un capítulo bastante incómodo para Bucky. Aquí tenemos el resumen del capitulo, Alerta de Spoilers.

QUE PASÓ EN EL CAPÍTULO 1X03 “THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER”

Zemo es liberado por Sam y Bucky por necesitar de su ayuda. (Foto: Youtube)

Sam se lamenta de trabajar con Zemo, un hombre capaz de tanto mal, recordándole a Bucky todo el caos que causó en Civil War. Bucky responde con un “hipotético” de sacar a Zemo de la cárcel, utilizando el caos de una pelea entre prisioneros junto con un práctico disfraz de guardia. Cuando Zemo entra, habiendo sucedido ese plan exacto, Sam está comprensiblemente furioso.

Pero Bucky le suplica a Sam para que lo haga por el ex Soldado del Invierno como lo hizo antes. Con Zemo ahora parte de su grupo, al ir a su casa les muestra la colección de autos de su familia. Volviendo luego a expresar su deseo de detener cualquier posibilidad de que los seres con superpoderes se conviertan en un ejército, ya sean Avengers o Flag Smashers. El recorrido por la lujosa casa de Zemo continúa cuando vuelan luego en su jet privado.

Luego nos dirigimos a Letonia, donde Karli Morgenthau juega fútbol con niños en un campamento de reasentamiento de GRC. La trajeron para estar al cuido de una mujer mayor. Zemo, Bucky y Sam aterrizan en Madripoor, una isla de Indonesia con más de dos siglos de anarquía a su nombre. Vienen encubiertos, y Sam tiene que tomar una bebida distintiva con órganos de serpiente para mantener su disfraz. Cuando Zemo presenta al Power Broker como el gobernante de todas las cosas en Madripoor, algunos individuos de apariencia sórdida se acercan a ellos.

La búsqueda de los Flag-Smashers en The Falcon and the Winter Soldier se dirige a Europa del Este y pone a Bucky en contacto con un rostro familiar. (Foto: Disney +)

Bucky se ve obligado a volver al modo Winter Soldier, ya que despacha fácilmente a muchos clientes del bar. Y la farsa los pone en el radar de la misma persona que están allí para ver. Se dirigen a encontrarse con Selby, la dueña del bar. Zemo le ofrece el Winter Soldier a cambio de información sobre el suero Super Soldier. Ella revela lo que sabe, diciendo que el suero fue fabricado por el Dr. Wilfred Nagel aquí en Madripoor.

Luego de que asesinaran a Selby, los tres fueron arrojados a la línea de fuego casi de inmediato, y todos Madripoor se vuelven contra ellos. Pero más francotiradores eliminan a quienes los siguen, cortesía de una aparición sorpresa de Sharon Carter. Sin embargo, está lejos de ser una cara amistosa, ya que está resentida porque ayudarlos en “Civil War” la hizo salirse de la red en Madripoor durante los últimos siete años.

A pesar de su hostilidad, los saca del lugar y los lleva a su galería de arte en High Town, uno de los activos de su nuevo papel como estafadora. Ahora es el turno de Sam de negociar, ya que le ofrece a su viejo amigo la posibilidad de un perdón y la oportunidad de retroceder en suelo estadounidense a cambio de información sobre Nagel. A pesar de su vacilación inicial, ella obedece, dejando que ellos disfruten de una fiesta de Madripoor esa noche.

La liberación de Zemo podría salirles a un costo elevado. (Foto: Disney + )

Al día siguiente, Sharon rastrea a Nagel hasta un contenedor de envío. Mientras ella se defiende de manera impresionante de los cazarrecompensas invasores, Sam, Bucky y Zemo se encuentran con Nagel. El científico revela que fue reclutado por HYDRA, luego por la CIA para sintetizar un nuevo suero de Súper Soldado usando la sangre del otro Capitán América. Nagel fue eliminado antes de que pudiera terminar la ronda inicial, y después de regresar, el Power Broker lo ayudó a financiarlo para terminar el trabajo. Hizo 20 viales del suero, pero los Flag Smashers se los robaron.

Cuando Sharon entra para advertirles sobre la situación exterior, Zemo de repente dispara y mata a Nagel. Sin embargo, el grupo apenas puede reaccionar cuando el laboratorio explota desde un lanzacohetes. Zemo ha escapado, dejando a Bucky y Sam peleando entre ellos mientras ellos y Shannon intentan defenderse de los cazarrecompensas. El Sokovian entra debidamente enmascarado para salvarlos.

Sharon se despide de ellos con frialdad, recordándole a Sam su promesa de perdón. Y recibimos una divertida devolución de llamada al encuentro que provocó esta serie, ya que esta vez es el turno de Bucky de negarse a subir el asiento del automóvil. En Lituania, Karli y Kovich exploran un depósito de suministros de GRC. Lamentan la muerte de “Mama Donya”, la mujer a la que estaba acompañando. Karli siempre quiso ser maestra, pero no pudo porque la enviaron a las calles de Madripoor.

Sam, Bucky y Sharon son atacados. (Foto: Disney +)

Allí, buscó el suero para protegerlos, con la esperanza de ayudar a reforzar a los niños que sufren en los campamentos. También de alguna manera sabe que Nagel está muerto, esperando que el Power Broker vendrá arrastrándose hacia ella pronto para suplicarle lo que queda del suero. De vuelta en la antigua cárcel de Zemo, Walker y Hoskins investigan la fuga de la prisión. Walker está inmediatamente sobre Sam y Bucky, pensando que estaban detrás de su liberación.

Con algo de tiempo de inactividad en el avión de Zemo, Sam reflexiona sobre lo que acaban de aprender. Está furioso por lo que le sucedió a Sharon, así como por que Isaiah ni siquiera sea considerado como una persona. “Me hace preguntarme cuánta gente tiene que ser aplastada por este trozo de metal”, dice. Pero, Bucky no está de acuerdo y dice que el escudo representa algo para mucha gente, incluido él mismo.

Y mientras Bucky tiene planes de recuperar el escudo de Walker, Sam tenía otro: Destruirlo y todo lo que representa. Los Flag Smashers limpian el depósito de suministros, en el que el GRC aparentemente había estado asentado durante seis meses. Karli deja a los miembros del consejo atados, diciendo que están haciendo lo que sea necesario para sobrevivir. Pero ella muestra que esa actitud viene con una racha violenta cuando hace explotar su auto, junto con todas las personas que quedan adentro.

"He venido por Zemo", le expresa la guerrera de Wakanda a Bucky. (Foto: Disney +)

Cuando Dovich protesta por el ataque, ella responde: “Este es el único idioma que estas personas entienden”. Estamos de regreso en Lituania, mientras Sam y Bucky están investigando la visita anterior de Karli al campamento gracias a la información sobre la mujer moribunda que el líder de Flag Smasher estaba visitando desde Joaquín Torres. Sin embargo, Bucky se queda atrás, notando un par de pequeñas piezas de equipo de vigilancia.

Lo lleva a un callejón, como dice, “Me pregunto cuándo aparecerías”. La cámara gira para revelar la sorpresa: la guerrera Wakandana Dora Milaje Ayo. Tiene cuatro palabras sencillas para el ex Lobo Blanco: “Estoy aquí por Zemo”.

