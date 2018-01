"The Flash"4x10: hora y canal para ver el regreso de la serie

Barry Allen ha pasado de ser héroe a villano de acuerdo a la opinión pública. El protagonista de "The Flash" tiene que defenderse de una acusación de asesinato en el próximo episodio de la serie, que vuelve este martes a Estados Unidos.

El episodio 4x11, titulado "El juicio de Flash", se transmite en Estados Unidos por el canal The CW el martes 16 de enero a las 8:00 p.m. (hora del este) y 7:00 p.m. (central). Latinoamérica, en cambio, lo verá recién el lunes 29 de enero por Warner Channel.

En lo nuevo de "The Flash", el héroe interpretado por Grant Gustin tiene que defenderse de la acusación de haber asesinado a Clifford DeVoe, profesor de historia de Central City que en secreto fue el villano The Thinker. Pero DeVoe no está muerto, solo trasladó su consciencia a un cuerpo más joven y dejó su cadáver para inculpar a Barry.

LOS OTROS SUPERHÉROES

"The Flash" no es la única serie de The CW en volver a la TV en Estados Unidos, pues "Supergirl" estrena nuevos episodios desde el lunes 15 por la noche, "Arrow" el jueves 18 de enero y "Legends of Tomorrow" el lunes 12 de febrero. Las dos primeras llegan a Latinoamérica el lunes 30 de enero.

Además, The CW estrena en Norteamérica "Black Lightning" el martes 16 de enero. La historia de Jefferson Pierce, director de un colegio que también trabaja como superhéroe, se estrena en América Latina en exclusiva por Netflix desde el martes 23 de enero.