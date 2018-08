"The Flash": así será el traje del héroe en la temporada 5 | FOTO

La quinta temporada de"The Flash" todavía está a dos meses de su estreno, pero ello no implica que en el camino se vayan mostrando nuevos detalles relacionados a la producción de The CW.

El último de estos ha sido un nuevo afiche promocional de la serie, el cual fue compartido este viernes por Grant Gustin, actor que da vida a Flash, en su cuenta de Instagram.

"Primer vistazo oficial al aspecto del traje de Barry (Allen) para la temporada 5", escribió Gustin junto a la imagen.

Así será el traje de "The Flash" en la quinta temporada. (Foto: The CW) The CW

Lo llamativo del póster es que revela modificaciones en el traje del superhéroe. El casco esta vez deja de cubrir el mentón y amplios segmentos del cuerpo tienen detalles distintos.

Dentro de esto último, lo más significativo es que las superficies lisas del anterior traje de The Flash pasan a ser tramadas en grandes secciones, lo que brinda una sensación similar a la que produce la tela a la vista. El detalle es particularmente notorio en los hombros, brazos y piernas.

El traje en cuestión dio mucho de qué hablar entre los fans en los últimos días, debido a una filtración donde se veía el nuevo atuendo del héroe. No fueron pocos quienes mostraron su disgusto, pues consideraban que no se veía bien.

Así se veía el traje del héroe antes de la quinta temporada. El casco de The Flash cubría el mentón (Foto: The CW) The CW

El mismo Grant Gustin tuvo que salir al paso para señalar que se trataba de una "foto terrible" que fue hecha sin que él se diera cuenta. Es por ello que decidió compartir con detalle cómo se verá su nuevo atuendo en la serie.