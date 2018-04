"The Flash" y más series del canal CW tendrán nuevas temporadas

Barry Allen continuará como el héroe más rápido del mundo en "The Flash", serie que ha sido renovada para una quinta temporada en el canal estadounidense The CW. Es una de las 10 producciones que regresarán con nuevos episodios más adelante este 2018.

Como informa The Hollywood Reporter, The CW ha renovado producciones nuevas y aquellas que tienen varios episodios. Por el lado de los superhéroes de DC Comics tendrán nuevas temporadas "The Flash", "Arrow", "Black Lightning", "Supergirl" y "Legends of Tomorrow".

El mismo canal también renovará "Dynasty", "Riverdale", "Jane the Virgin", "Supernatural" y "Crazy Ex-Girlfriend". Esta última serie, creada por la ganadora del Globo de Oro Rachel Bloom, terminará con su cuerta temporada.

Con estos anuncios The CW (que lanza su contenido en América Latina por Warner Channel y Netflix), confirma su apuesta por renovar la mayor parte de sus series para mantener conforme al público, incluso las que tienen escasa audiencia (como "Crazy Ex-Girlfriend").

De momento, el canal tiene pendiente confirmar la renovación de otras series, como la distopía juvenil "The 100", la serie de ciencia ficción "iZombie" y otras producciones como "Valor" y "Life Sentence".