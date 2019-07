"The Flash", temporada 6: fecha de estreno, tráiler, historia y qué pasará en los nuevos episodios

Barry Allen y su equipo en STAR Labs vuelven para una sexta temporada de "The Flash", así lo confirmó The CW incluso antes de que finalizara la quinta entrega. "Esta temporada, ampliamos nuestro programa de horario estelar a seis noches con la adición del domingo, que ha sido un éxito incondicional para la red, nuestros afiliados y nuestros anunciantes", explicó el presidente de CW, Mark Pedowitz, en un comunicado.

"Además de crecer nuestro horario a lo largo de la semana, también continuamos agregando más programación durante todo el año. La renovación temprana de estas series de CW exclusivas nos permite empezar la temporada 2019-2020, y esto es solo el comienzo. Estos programas brindan una base sólida para nuestra estrategia de programación multiplataforma, y esperamos poder continuar con esto con más programas recurrentes y nuevos a medida que nos acercamos a mayo por adelantado", agregó.

Para la sexta entrega de “The Flash”, cuya producción comenzó a principios de julio en Vancouver y se estima que finalizará el 6 de abril de 2020, se incluirán algunos cambios: Todd Helbing dejará de ser el showrunner y será reemplazado por Eric Wallace, quien fue productor ejecutivo en el show.

"Desde su primer día en ‘The Flash’, Todd Helbing ha sido un líder en el programa, querido por el reparto y el equipo por su excepcional talento, visión y actitud maravillosa. Todos estamos tristes de verlo marchar, pero todos seremos mejores. para los muchos programas que sin duda creará y ejecutará en el futuro. Eric Wallace ha demostrado su excepcional talento y voz desde la cuarta temporada, y no podemos estar más emocionados de ver cómo moldea el futuro del Team Flash y las muchas aventuras emocionantes que se avecinan para nuestros personajes y fanáticos dedicados", dijo el productor ejecutivo, Greg Berlanti, en un comunicado a través de The Hollywood Reporter.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 6 DE “THE FLASH”?

En la quinta temporada de la serie de The CW aparece Nora, la hija de Barry e Iris del futuro, asimismo Thawne, el enemigo de Barry en la primera entrega, regresa después de que el equipo interrumpe las líneas de tiempo en Speed Force. Esto amenaza la existencia de Nora y la única forma de salvar a Nora es que ingrese a la Fuerza de la Velocidad, sin embargo, se niega y desaparece mientras abraza a sus padres. Al final del episodio, la fecha de la crisis cambia de 2024 a 2019.

"Hemos estado dejando huevos de Pascua, especialmente en la mitad posterior de la temporada. Todo está relacionado con eso", dijo Helbing.

Durante el rodaje de los nuevos episodios se vio el nuevo traje de Killer Frost, interpretada por Danielle Panabaker en la serie del Velocista escarlata. En el nuevo atuendo predominan los tonos azules y en el centro luce un símbolo de copo de nieve parecido al que el personaje lleva en los cómics durante la etapa Rebirth.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 6 DE “THE FLASH”

El tráiler oficial de la sexta temporada de “The Flash” se publicará el sábado 20 de julio durante la Comic Con de San Diego 2019.

ACTORES Y PERSONAJES

Entre los actores que seguro volverán para la quinta temporada de “The Flash” están Grant Gustin como Barry Allen, Candice Patton como Iris West, Danielle Panabaker como Caitlin Snow, y Jesse L Martin como Joe West. A ellos, probablemente, se sumarán nuevos amigos y enemigos.



A pesar de los reportes de la renovación de su elenco para una sexta temporada, uno de los personajes originales podría dejar la serie muy pronto. Carlos Valdes, quien interpreta a Cisco Ramón / Vibe en el show, no regresaría para la próxima tanda de episodios.



Según We Got This Covered, Valdes está buscando “pasar a nuevos campos” y planea dejar la serie "The Flash" una vez que termine la temporada. Sin embargo, esta salida no sería definitiva, ya que se comenta que se ha dejado abierta la posibilidad de que Cisco Ramon regrese en algún crossover del Arrowverse.

Carlos Valdes no volverá para la sexta temporada de "The Flash" (Foto: The CW) Carlos Valdes no volverá para la sexta temporada de "The Flash" (Foto: The CW)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 6 DE “THE FLASH”?

La sexta temporada de “The Flash” se estrenará el martes 8 de octubre a través de The CW.



En Netflix están disponibles todos los episodios hasta la cuarta temporada de “The Flash”.