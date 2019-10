En ‘First Case, Second Base’ (3x05), quinto episodio de la tercera temporada de “The Good Doctor”, la Dra. Audrey Lim le asigna a Shaun su primera cirugía, lo que genera un gran debate en el hospital. Aunque Lim promete supervisar la intervención el Dr. Marcus Andrews no cree que eso resulte bien.

Mientras ven una película Carly y Shaun se besan respetando un peculiar intervalo de tiempo, cuando Carly sugiere no seguir ese horario, continúa besándolo, le pone la mano en la cara y luego en el pecho, Shaun retrocede e insiste en que mejor hagan lo acordado.

Luego de recibir la genial noticia de que dirigirá su primera cirugía, Shaun conoce a su paciente. Se trata de un chef llamado Beth que fue diagnosticada con cáncer de esófago, aunque su situación es grave solo necesitará una extracción esofágica, algo que el Dr. Murphy es perfectamente capaz de hacer.

Sin embargo, Andrews cuestiona a Lim por su decisión, y a pesar de que el caso era de Park hasta que ella intervino, Lim defiende su elección. Incluso, en un momento Shaun se muestra preocupado por quedarse con el paciente de Park, pero Lim sigue firme en su resolución.

Cuando Beth conoce a su médico, solicita que sea otro medico quien realice su operación, pero Lim le asegura que no existe negligencia, que Shaun tiene toda su confianza y que, si Beth no confía en él, entonces no confía en el jefe de cirugía, así que puede pedir su traslado a otro hospital. Entonces, Beth acepta al Dr. Murphy y se programa la cirugía para la mañana siguiente.

Nervioso por la prueba que debe superar, Shaun sueña con su hermano Steve, quien le dice que “apague las velas”, lo que era su forma de decirle que respirara profundamente.

Al día siguiente, mientras Shaun se prepara para su primera operación, aparece Carly para desearle buena suerte y él aprovecha el momento ara explicarle que prefiere tocar una cosa a la vez. Carly accede, pero le dice que ya no va a tocar sus labios porque hay algo más que le gustaría que tocara. Entonces. toma su mano y la coloca sobre su pecho, el rostro de Shaun se ilumina y dice: "no tiene ningún bulto".

LA PRIMERA CIRUGÍA

En la sala de operaciones, cuando el Dr. Murphy empieza la cirugía se asusta y sale del quirófano. Andrews le informa de la situación a Lim, quien le ordena se haga cargo, pero él se niega porque cree que Shaun ve algo que ellos no.

Y efectivamente, luego de imaginar a su hermano Steve y respirar tres veces, Shaun les explica que existe otra alternativa para tratar a Beth: un procedimiento reconstructivo similar al que vio en un video. Además, así evitaran un tubo de alimentación, el único inconveniente es que se trata de una cirugía muy avanzada para un residente de tercer año.

Finalmente, Shaun renuncia a dirigir su primera cirugía, Andrews y Lim se hacen cargo, pero The Good Doctor los guía. Tras la exitosa intervención, Andrews aún no considera que la decisión de Lim sea la correcta, pero ella le explica que fue trabajo en equipo.

Por su parte, Shaun busca a Carly para contarle que no pudo dirigir su primera cirugía, pero que resultó bien. Además, le pregunta si puede entrar y revisar su otro seno.