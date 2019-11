En el séptimo episodio de la tercera temporada de “The Good Doctor”, Shaun enfrenta otro obstáculo en su relación con Carly, además la capacidad de Dr. Murphy de relacionarse con ciertos pacientes salva el día. En tanto, un paciente de 12 años está a punto de quedarse ciego la relación Menéndez-Lim pasa por su mayor crisis.

‘SFAD’ (3x07) empieza con Melendez lidiando con la culpa por perder a una paciente embarazada, aunque Lim intenta calmarlo explicándole que Patricia Fields “conocía los riesgos y tomó la decisión de salvar a su bebé. Apuesto a que volvería a tomar la misma decisión", pero no es suficiente para Menéndez.

Cuando una joven con inmunodeficiencia combinada severa, también conocida como ‘Enfermedad de Bubble Boy’, llega al hospital, Lim nota las dudas de Meléndez en el quirófano y lo anima a hablar con alguien, pero él se niega a hacerlo.

Tras la cirugía, Tara tiene fiebre y comienza a mostrar signos tempranos de sepsis, para detener la infección Park sugiere realizar terapia de reemplazo genético y propone a Neil. Para el médico que acaba de perder a una paciente la presión de ejecutar un tratamiento que podría salvar o matar a Tara en el mismo porcentaje de probabilidades resulta insoportable y rechaza ese procedimiento.

Cuando Lim se entera de la situación, enfrenta a Meléndez y le hace ver que no puede negarse al tratamiento que puede salvar la vida de la paciente por miedo. Sin embargo, Tara no le ve sentido a la terapia génica, pero Shaun aparece y le hace cambiar de opinión. “Yo también soy un bicho raro. La gente me ha llamado así porque no soy neurotípico, y solía estar solo, como tú A veces eso fue más fácil porque es difícil estar cerca de las personas cuando no eres como ellas. Pero ahora tengo al Dr. Glassman, y una compañera de cuarto que es una niña, y una novia que solo es molesta algunas veces, y creo que es mejor que estar solo”, dice el Buen Doctor para convencerla.

El procedimiento resulta un éxito, pero la discusión entre Lim y Meléndez es inevitable. Para Neil mantener una relación amorosa con Lim no la deja ver con claridad algunas cosas y la lleva a sobreestimarlo.

“Tomaré decisiones. Tendrás malos resultados. eso no significa que ninguno de nosotros estaba equivocado. Mi aprobación no tuvo nada que ver con nuestra relación”, responde Lim, pero no convence Meléndez.

Aunque ninguno habla directamente sobre terminar su relación, más tardes, cada uno se va por su lado y, cuando Neil llama a su novia y va directo a buzón, el cirujano prefiere no dejar ningún mensaje, colgar y terminar su bebida.

LA 'SEPARACIÓN' DE SHAUN Y CARLY

Carly asistió a una conferencia médica y la distancia ocasiona nuevos problemas en su relación con Shaun en este episodio de “The Good Doctor”. Para mantenerse en contacto Carly envía una serie de mensajes de textos que el Dr. Murphy solo atina a leer y no responder. Él cree que si su novia no realiza alguna pregunta no haya necesidad de contestar nada.

Se da cuenta de que cometió un error cuando Carly le envía el emoji con los ojos en blanco. Para descubrir su significado Shaun recurre a Lea y a pesar de que su compañera de cuarto hace todo lo posible para aconsejarlo, es su paciente quien le hace comprender la situación.

Tara le explica que no se trata de cómo le responde a Carly, ella simplemente quiere saber que su novio está ahí para ella. Con esa idea en la cabeza, al final de este capítulo de “The Good Doctor”, Shaun saca su teléfono y le escribe: “Estoy aquí”.