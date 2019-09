Ver The Good Doctor 3x01 EN VIVO ONLINE sub español latino completo sin cortes EN DIRECTO | “The Good Doctor”, el drama médico protagonizado por Freddie Highmore, estrenó el lunes 23 de septiembre su tercera temporada en Estados Unidos por ABC, aunque a España recién llegará en octubre por AXN y a América Latina por Canal Sony en una fecha todavía por anunciarse.

La serie, desarrollada por David Shore y Daniel Dae Kim y basada en el show surcoreano homónimo de 2013, se centra en un joven y brillante cirujano que padece de autismo y del síndrome de Savant, que a pesar de su infancia difícil y otros miles de obstáculos, decide convertirse en médico.

Al comenzar la serie, e incluso luego de dos temporadas, Shaun Murphy tiene que lidiar con su problema para relacionarse con los demás y con el escepticismo de sus colegas en el San Jose St. Bonaventure Hospital.

Si te encuentras en Estados Unidos, mira AQUÍ “The Good Doctor” 3x01 con el audio en inglés.

►"The Good Doctor" 3x01: así fue la ‘desastrosa’ primera cita de Shaun con Carly

►"The Good Doctor", temporada 3: qué pasará, actores, personajes, fotos, videos y todo sobre el drama

►“Grey’s Anatomy”, temporada 16: fecha de estreno, tráiler, qué pasará, actores, personajes y todo

La segunda temporada de “The Good Doctor” llegó a su fin en marzo pasado, con un desenlace a la altura de una serie que se ha convertido en todo un fenómeno de audiencia. El show ya es el segundo drama más importante de ABC después de “Grey’s Anatomy”.

Poco después, el mismo Highmore anunció el inicio del rodaje a través de la cuenta oficial de la serie en redes sociales y David Shore amplió lo que puede esperarse de esta entrega. “A medida que te vuelves veterano, las apuestas aumentan. Va a ser un desafío para todos, incluido Shaun”, advirtió.

The Good Doctor temporada 3: Freddie Highmore volverá a las pantallas para interpretar a Shaun Murphy. (Foto: ABC)

Se espera que en la tercera temporada de “The Good Doctor” se multipliquen los conflictos y se acreciente la competencia entre los residentes. Al menos desde el 23 de septiembre el público estadounidense ya se conoce parte de los nuevos arcos.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL ESTRENO DE “THE GOOD DOCTOR” 3?

La nueva temporada de “The Good Doctor” fue estrenada el lunes 23 de septiembre a través de ABC en Estados Unidos, en el horario de las 10:00 pm (hora del este) / 9:00 pm (hora del centro). Después de su emisión, cada capítulo del drama está disponible en las plataformas digitales del canal.

En España, los nuevos episodios de la serie serán transmitidos por AXN. Su estreno está programada para el martes 8 de octubre a las 22:05 horas (hora local).

En Latinoamérica, Canal Sony será la cadena que transmitirá tercera temporada. Sin embargo, aún no ha confirmado fecha ni horario de “The Good Doctor”. Eso sí, vale mencionar que las dos primeras temporadas de la serie están disponibles online en Amazon Prime Video con subtítulos en español.

La cita será una de las claves de la nueva temporada de "The Good Doctor" (Foto: ABC)

¿QUÉ PASÓ AL COMENZAR "THE GOOD DOCTOR" - TEMPORADA 3?

En ‘Desastre’ (3x01), Shaun le cuenta a Meléndez, Claire, Morgan y Park lo “desastrosa” y “agotadora” que fue su primera cita. En el transcurso de la noche, el médico logró evitar tres posibles catástrofes: primero, saltó de su asiento y accidentalmente lanzó una botella de vino por los aires, pero felizmente logró atraparla.

En otro momento, interrumpió a Carly cuando ella hablaba de la tensa relación que tiene con su padre para contar un chiste. Carly se sorprendió, pero finalmente le obsequió una pequeña risa, lo cual decepcionó a Shaun porque había leído seis libros de bromas antes de su cita. Al salir se topó con un paciente, la tiró al suelo y le dislocó el hombro, pero también logró eludir el problema con éxito.

Al final de la noche, Shaun acompañó a Carly a su casa y le dio un beso de buenas noches. Entonces, ¿por qué pensó que la cita había sido un “desastre”? La experiencia le pareció “agotadora”. Todo estaba fuera de su control y nada de eso tenía sentido para él.

LAS VICTORIAS DE SHAUN

Más adelante, Shaun “no verá las cosas tan desastrosamente”, aseguró el actor Freddie Highmore en diálogo con TVLine. De hecho, el intérprete de 27 años considera la cita una “victoria” para su personaje en “The Good Doctor”.

“Una de las cosas que amo de (este episodio es que presenta) la idea de una primera cita como una experiencia universal. No es solo alguien que tiene autismo experimentando su primera cita”, explicó Highmore.

“Más que nada, él solo quiere hacer lo correcto. Todos entran (en una primera cita) y piensan: 'No sé cómo debería comportarme. ¿De qué voy a hablar? ¿Con qué vengo preparado?’ Vemos hasta qué punto ha pasado por esa preparación”, agregó el actor inglés.

Además, Highmore refirió que "la primera cita es un buen ejemplo, y David Shore también ha hablado de esto, de estas pequeñas victorias para Shaun. Como con Shaun invitando (a Carly) a salir y ella diciendo que sí. Se sintió lo suficientemente trascendental y alegre como para servir como el final de toda la segunda temporada (…) La temporada 3 continuará en esa línea de disfrutar los momentos más pequeños a medida que el romance de Shaun y Carly evolucione. En otros programas, probablemente se acostarían en el primer episodio y eso sería todo, mientras que tenemos una temporada completa para llegar a ese punto. Mientras tanto, “podemos vivir y disfrutar el momento de una primera cita, o el momento de un primer beso”.

TRÁILER DE “THE GOOD DOCTOR” TEMPORADA 3





En el tráiler oficial de la tercera temporada de “The Good Doctor” se puede ver que la relación de Shaun y Carly realmente será una de las claves de los nuevos episodios, aunque Carly no se sentirá muy cómoda con la intromisión de Claire.

“Shaun y yo no necesitamos que manejes nuestra relación. No te metas”, le dice Carly a Claire, mientras todo el hospital espera saber cómo transcurrió la cita.

El adelanto también muestra que Shaun tendrá que aprender a la fuerza que no siempre puede ayudar a todos los pacientes que llegan al hospital.

“Quiere creer que las cosas funcionarán. Por eso es un héroe, pero a veces los héroes pierden. No hay nada que pueda hacer para ayudar”, sostiene la doctora Lim en un chispazo del adelanto.

MIRA EL TRÁILER AQUÍ:

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “THE GOOD DOCTOR”?

Al final de la segunda temporada de “The Good Doctor”, Shaun invitó a salir a la Dra. Carly, su colega, y ella aceptó, lo que hace pensar que los nuevos episodios, o al menos los primeros de estos, se centrarán en la vida sentimental de Shaun y en cómo es capaz de sobrepasar esa barrera. De hecho, la tercera entrega comenzará un día después de la cinta, cuando Shaun afronte las consecuencias de su cita y evalúe “los matices de las relaciones y la artificialidad” que puede descubrir en estas.

En una entrevista que concedió a Deadline, Highmore afirmó que “la idea de ver a Shaun teniendo citas será explorada. Una de las cosas en las que (el creador de la serie) David Shore es tan brillante, y que le da tanta longevidad, es que las pequeñas victorias de Shaun se sienten muy trascendentales (...) La idea de terminar una temporada simplemente con un personaje pidiendo salir a otro, y después siendo feliz por haber recibido una respuesta positiva, es tan bonita”.

Sin embargo, el objetivo del protagonista siempre ha sido y será desarrollar su carrera en la medicina: "El mayor reto en la vida de Shaun es ser cirujano y siempre lo ha querido ser (...) Creo que siempre va a estar evolucionando, es una parte muy importante de la serie".

David Shore, a su turno, aseguró a EW que le parece muy interesante abordar el lado de la primera cita de Shaun. “Una de las cosas que me encantan de la serie es que las cosas que nos parecen poco para nosotros son grandes momentos para Shaun. Me encanta. Está pidiendo salir a una chica. Es algo que la gente de su edad hace todo el rato, pero es enorme, es crucial y es significante. En términos de lo que pensamos, quiero explorar todos esos hitos que pasan en nuestras vidas en lo que crecemos y explorarlo a través de sus ojos, que no son realmente tan diferentes. Creo que en esta temporada va a haber mucho de lo que buscamos: su vida social y él maduran como cualquier hombre que quiere ser amado”.

¿Podrá haber algo entre Shaun y Carly? (Foto: The Good Doctor / ABC)

Posteriormente, el mismo Shore reconoció que “las cosas no van perfectamente” como esperaba Shaun, aunque el espectador solo podrá ver la cita a través de distintos flashbacks en el primer episodio.

“Cómo reacciona Shaun a eso y cómo reacciona de ahí en adelante, será una constante”, anotó el showrunner.

A propósito de la cita, TVGuide compartió un video donde el elenco de “The Good Doctor” ofrece algunos consejos para Shaun. Por ejemplo, Fiona Gubelmann (Morgan) le dice “simplemente sé tú mismo y comunícate”, mientras Paige Spara (Lea) le recomienda que sea “agradable, escuche y vaya a por el beso si ella te mira durante más de cinco segundos”.

El mismo Freddie Highmore tenía algunas palabras para su personaje: “Diría: ‘buena suerte’. Shaun está muy bien preparado para su primera cita, como ya veremos. Quizás solo sea cuestión de relajarse -todo el mundo se pone nervioso en las primeras citas- y no preocuparse demasiado. El episodio se llama 'Desastre', así que es una pista de cómo van a ir las cosas”.

“THE GOOD DOCTOR” TEMPORADA 3: TODOS LOS EPISODIOS

The Good Doctor Temporada 3 - Episodio 1: Disaster (Desastre)

The Good Doctor Temporada 3 - Episodio 2: Debts (Deudas)

The Good Doctor Temporada 3 - Episodio 3: Claire

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE GOOD DOCTOR” TEMPORADA 3