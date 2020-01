“The Healing Powers of Dude” (“¡Guau, qué amigo!” en español) es una comedia creada por Erica Spates y Sam Littenberg-Weisberg para Netflix. La comedia sigue a Noah, un niño de once años con trastorno de ansiedad social. Esta condición le impide disfrutar de como jugar con amigos, asistir a una fiesta de cumpleaños, entre otras.

Cuando tiene que comenzar la escuela secundaria, sus padres le obsequian a Dude, un perro de apoyo emocional para velar por su bienestar mental y emocional. Por su parte, Dude es un novato al que le resulta difícil concentrarse en un tema si huele un dulce regalo cerca, pero desea lo mejor para su nuevo amigo, Noah.

Protagonizada por Tom Everett Scott, Larisa Oleynik, Laurel Emor, Mauricio Lara, Sophie Jaewon Kim y Jace Chapman, “The Healing Powers of Dude” comenzó su fotografía principal el 14 de junio de 2019 y terminó el 13 de agosto del año pasado en Vancouver, Columbia Británica.

Los ocho episodios de la primera temporada están disponibles en Netflix recién desde el lunes 13 de enero de 2020, pero los usuarios del servicio ya preguntan por una segunda entrega.

¿“THE HEALING POWERS OF DUDE” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Hasta el momento, la plataforma stremaing no ha dado luz verde a una nueva tanda de episodios de la ficción creada por Erica Spates y Sam Littenberg-Weisberg, pero considerando la temática que aborda es probable que consiga una segunda temporada.

Además, por lo visto en el último capítulo, donde el día después de la fiesta, Amara y Simon se niegan a hablar con Noah, quien para arreglar las cosas enfrenta uno de sus miedos más grandes, una nueva entrega es casi segura.

Sin embargo, última palabra la tiene Netflix, que usualmente se toma algunas semanas para evaluar la respuesta del público y aunque no comparte dichas cifras, resultan relevantes a la hora de renovar o cancelar una serie.

De acuerdo a ScreenRant, una segunda temporada de “The Healing Powers of Dude” podría explorar aún más el valor de un perro como Dude y la importancia de que permanezca en la Escuela Secundaria Roosevelt para que Noah pueda lidiar más fácilmente con sus problemas.

Un asunto que quedó pendiente en la anterior entrega es el enamoramiento de Simon hacia Amara. Si el secreto no se maneja de manera adecuada podría significar más estrés para Noah.

Jace Chapman interpreta a Noah Ferris en "The Healing Powers of Dude" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE ¿“THE HEALING POWERS OF DUDE”

Si Netflix renueva “The Healing Powers of Dude” para una segunda temporada lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en la plataforma stremaing en el 2020.