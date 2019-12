Aproximadamente 13,16 millones de estadounidenses vieron “The Irishman” entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre, según la empresa investigadora de índices de audiencias Nielsen.Adicionalmente, 17,1 millones de personas vieron al menos 17 minutos de la película dirigida por Martin Scorsese, la cual tiene una duración de más de 3 horas y media.

► “The Irishman”: Martin Scorsese “te ruega” que no veas su película en tu celular

En particular, la película tuvo un promedio de entre 2,6 millones de espectadores por día, con el mayor día siendo el 29 de noviembre con 3,14 millones. Estos números son mejores que los 8,2 millones obtenidos por "El Camino: A Breaking Bad Movie” el pasado octubre, aunque menos de los 16,9 millones logrados por “Bird Box”en diciembre del 2018.

La cinta, en la que actúan Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino, fue particularmente popular en espectadores mayores de 50 años, que conformaron casi la mitad de la audiencia.

Cabe señalar que estas cifras no abarcan el total de los espectadores de "The Irishman", puesto que la medición de Nielsen no toma en cuenta espectadores fuera de los Estados Unidos y en otras plataformas, como celulares.

► The Irishman y los italianos figuras fundamentales de Hollywood

Netflix tampoco ha revelado datos sobre el número de espectadores de la película, por la que pagaron casi US$160 millones, aunque el jefe de producción de películas originales en el servicio de streaming, Scott Stuber, indicó que la compañía está "en camino a estar feliz con la película".

La cinta es una épica que abarca décadas en la vida de Frank Sheeran (De Niro), un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se convierte en un sicario para la mafia, cruzándose en su camino con el capo Russell Bufalino (Pesci) y el líder sindicalista Jimmy Hoffa (Pacino).