La actriz Bella Ramsey, conocida por interpretar a Lyanna Mormont en “Game of Thrones”, dará vida a Ellie en la serie “The Last of Us” para HBO.

Cabe señalar que Mormont es de los personajes favoritos de la comunidad. Según The Hollywood Reporter, Ramsey es la primera actriz confirmada para el proyecto, aunque los fanáticos esperan saber quien será Joel en la adaptación.

Se conoció que la estrella de “True Detective”, Mahershala Ali, no será Joel, puesto que desde hace meses existía el rumor que asuma dicho papel.

Ellie es uno de los personajes principales del videojuego que está siendo adaptador por el guionista Craig Mazin. Una joven huérfana que es inmune al virus que se ha apoderado de la tierra y que transforma a los humanos en monstruos.

Es así que Joel tiene la tarea de ayudar a Ellie a llegar al grupo llamada “The Fireflys” para que puedan encontrar una cura para el virus.

