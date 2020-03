HBO alista una serie del famoso videojuego de “The Last of Us”, la franquicia desarrollada por Naughty Dog para PlayStation, que estará dirigida por Craig Mazin, creador de “Chernobyl”.

Pero eso no es todo, ya que Neil Druckmann, el escritor y director creativo de este juego, también está involucrado en el proyecto, lo que garantizaría que se mantenga la magia de la historia.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial en Twitter de HBO, y también mediante las redes sociales de cada uno de los involucrados, quienes se mostraron emocionados con la noticia.

“No puedo creer que podamos formar un equipo con uno de mis escritores favoritos para llevar el viaje de Ellie y Joel a HBO”, indicó Druckmann, mientras qye Mazin manifestó: “Hey @Neil_Druckmann ... hagamos un show.”.

HBO trabajará muy estrechamente con Naughty Dog, estudio desarrollador del juego. Evan Wells, presidente del mismo, será productor ejecutivo junto a Carolyn Strauss.

El proyecto es una coproducción con Sony Pictures Television en asociación con PlayStation Productions, que trabajará su primera serie de televisión con “The Last of Us”.

“The Last of US” fue lanzado en 2013 y obtuvo muchos elogios por su fascinante historia del post-apocalipsis que se centra en la relación entre Joel, un contrabandista en este nuevo mundo, y Ellie, una adolescente que puede ser clave para una cura para La pandemia mortal.

La serie HBO cubrirá los eventos del juego original, que fue escrito por Druckmann, con la posibilidad de contenido adicional basado en la próxima secuela del juego, “The Last of Us Part II” , que se lanzará el 29 de mayo de 2020.

Craig Mazin, de quien se dice que es un ávido jugador del juego, declaró: “Neil Druckmann es sin duda el mejor narrador de historias que trabaja en el medio de videojuegos, y ‘The Last of Us’ es su obra maestra. Tener la oportunidad de adaptar este trabajo es impresionante. El arte ha sido un sueño para mí durante años, y estoy muy honrado de hacerlo en sociedad con él”.

Por su parte, Neil Druckmann indicó en un comunicado: “Desde la primera vez que me senté a hablar con Craig, me sorprendió su enfoque narrativo, su amor y su profunda comprensión de 'The Last of Us’ (...) Con Chernobyl , él y HBO crearon una obra maestra tensa, desgarradora y emocional. No podría pensar en mejores socios para dar vida a la historia como un programa de televisión”.