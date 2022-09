y HBO lanzaron hoy el primer tráiler de “The Last of Us”, la esperada adaptación del juego postapocalíptico protagonizada por el actor mexicano Pedro Pascal.

La historia sigue a Joel (Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en un viaje a través de los Estados Unidos luego de que este fuera destruido por el brote de una plaga zombie causada por una variante del hongo parasítico Cordyceps.

Lanzado por primera vez en 2013, el videojuego del estudio Naughty Dog ha sido uno de los juegos más prestigiosos de la plataforma PlayStation. En 2020 el juego lanzó una secuela, titulada “The Last of Us 2″ y enfocada en una Ellie ya adulta.

Además de Pascal y Ramsey, el elenco de la serie está conformado por Gabriel Luna como Tommy, el hermano menor de Joel; Merle Dandridge como Marlene; Jeffrey Pierce como Perry y Anna Torv como Tess, la compañera de Joel en su trabajo como contrabandista.

Si bien todavía no hay una fecha determinada para el estreno de la serie, se sabe que saldrá en 2023.