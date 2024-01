La peruana Isabela Merced sigue integrándose a grandes proyectos internacionales. Esta vez, la actriz se unió al elenco de la segunda temporada de “The Last of Us”, donde interpretará a ‘Dina’, el nuevo interés romántico de Ellie (Bella Ramsey) y expareja de Jesse.

“Dina es cálida, brillante, salvaje, divertida, moral, peligrosa y adorable al instante”, confirmaron Craig Mazin y Neil Druckmann, cocreadores, escritores, productores ejecutivos y directores de The Last of Us.

“Puedes buscar eternamente a un actor que encarne sin esfuerzo todas esas cosas, o puedes encontrar a Isabela Merced de inmediato. No podríamos estar más orgullosos de que ella se una a nuestra familia”, agregaron.

De esta manera, Isabela Merced completa las tres incorporaciones importantes para la segunda temporada de la serie post apocalíptica basada en el videojuego homónimo desarrollado por Naughty Dog para PlayStation.

Junto a Merced, los elegidos para la siguiente entrega de “The Last of Us” son Kaitlyn Dever como ‘Abby’ y Young Mazino como ‘Jesse’.

Según reveló Deadline, la segunda temporada se filmará en Vancouver, ya que una parte importante de la historia del videojuego The Last of Us Part II se desarrolla en el noroeste del Pacífico. La producción de la serie, una coproducción entre HBO y Sony Pictures Television, comenzará en febrero.

Sobre Isabela Merced, la actriz es conocida por haber sido protagonista de la película live action de “Dora, la exploradora”. Entre otros proyectos, protagonizó “Sweet Girl” con Jason Momoa y fue parte de la saga “Transformers”.

