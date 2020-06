Hollywood siempre ha tenido problemas con las adaptaciones de videojuegos al cine o la TV. Mientras “Castlevania” de Netflix parece haber roto la maldición, estamos lejos de tener un nutrido catálogo de producciones basadas en entretenimiento interactivo. Pero eso no impide tener esperanzas, más aún cuando está en camino la adaptación de “The Last of Us”.

Lanzado originalmente para la consola PlayStation 3 en 2013, “The Last Of Us” sigue al contrabandista Joel (Troy Baker) y la adolescente Ellie (Ashley Johnson) mientras avanzan por una sociedad destruida por el cordyceps, hongo que ha convertido a las personas en zombies violentos y veloces. Tras el estreno de “The Walking Dead” (que ya tiene 10 temporadas), el género zombie no la ha pasado bien entre la crítica; y esta historia es lo que necesitaría para volver por todo lo alto.

El potencial de “The Last Of Us”, que el viernes 19 de junio lanza a nivel mundial su secuela para PlayStation 4, ha sido reconocido por HBO, que transmitirá la serie en todo el mundo. Y como para mostrar que el proyecto va en serio, tiene en la producción al guionista y codirector del juego, Neil Druckmann, así como a Craig Mazin.

Mientras Druckmann es un desconocido en en Hollywood, el nombre de Mazin ya tiene peso. De escribir comedias penosas como las secuelas de “The Hangover”, pasó a ser uno de los wunderkind de HBO. Su prestigio viene por la miniserie “Chernobyl”, que narra un apocalipsis, aunque a diferencia del videojuego se basa en la realidad: el accidente de la planta nuclear Vladimir Ilyich Lenin de 1986. Mazin se ha declarado fan de Ellie y Joel, al punto de que su avatar de Twitter muestra a la sobreviviente; también admira a Druckmann, a quien considera uno de los “mejores narradores del medio”.

Si bien la pandemia del Covid-19 puso en pausa las grabaciones de series, la preproducción del piloto va en marcha: será dirigido por Johan Renck, que dirigió todos los episodios de “Chernobyl”; mientras que el compositor del juego, el ganador del Oscar Gustavo Santaolalla, hará la música. Aún está pendiente conocer qué otras personas se suman al equipo de guionistas o si Maisie Williams (Arya Stark en “Game of Thrones”) todavía está interesada en interpretar a la protagonista.

UNA AVENTURA ATÍPICA

Historias de muertos vivientes hay por montones, pero ninguna como “The Last of Us”. Este videojuego emplea cada uno de sus recursos, desde las excelentes performances de voz y captura de movimiento de Troy Baker y Ashley Williams; pasando por los tiroteos y exploración, como ingredientes para desarrollar a sus personajes, para destruirlos anímicamente y volverlos a armar. El juego está dividido por las estaciones del año, las cuales hacen las veces de actos o episodios; pues cada segmento tiene sus propios clímax, cliffhangers y subtramas.

El “episodio” final es polémico, consecuente con lo que plantea el juego pero no por ello menos doloroso. La sorpresa es tanto para los personajes como para el espectador/ jugador, que se replantea si aquellos seres con los que ha pasado tantas horas son, en realidad, lo que parecían ser. Este sentimiento elaborado, el efecto que tiene la historia para quedarse en tu cabeza mucho después de terminar, es la clase de cosas que siempre son bienvenidas en la ficción.

Cuando “The Walking Dead” empezó, prometía ofrecer eso a través de un empaque de acción y sangre, pero el contenido empezó a diluirse con los años hasta ofrecer violencia sin sustancia, sin nada relevante que contar. Si todo sigue como está planeado, la serie de “The Last Of Us” y su exploración de una relación de padre e hija unidos por la desgracia promete llenar ese vacío.

