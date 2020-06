La llegada de una nueva serie de HBO inspirada en la historia del videojuego “The Last of Us” ha entusiasmado a los seguidores del juego electrónico más vendido de 2013. Con el próximo estreno de su secuela “The Last of Us Part II”, Neil Druckmann revela nuevos detalles de la trama de una pandemia global sobre la que se centrará la nueva producción junto al creador de “Chernobyl”.

► “The Last of Us”: HBO alista serie del videojuego que será dirigida por el creador de “Chernobyl”

► “Chernobyl” lidera con 14 nominaciones los premios BAFTA de televisión

Druckmann, director creativo y desarrollador de “The Last of Us”, escribió y codirigió la primera entrega, llevando la historia en diferentes direcciones. En los últimos años, hemos visto su creatividad en continuaciones del juego como “Left Behind”, una novela gráfica, una precuela del videojuego y, ahora, una próxima serie de televisión para HBO.

Aunque Neil Druckmann asuma con responsabilidad su debut en la pantalla chica, el programador de videojuegos está seguro de cuál es su lugar en “The Last of Us”. “Mi primer amor son los videojuegos, y creo que siempre lo serán. Pero me encanta aprender sobre diferentes medios y lo que los hace únicos”, aseguró en entrevista con EW.

Al vender 1.3 millones de copias en su primera semana de lanzamiento, “The Last of Us” viene superando su gran nivel de aceptación que espera replicar en su nueva adaptación a una serie de TV. Al respecto, Neil Druckmann trabajará codo a codo con el creador de Chernobyl, Craig Mazin, en lo que serán los eventos del primer juego; y de tener el éxito esperado, del segundo juego.

Luego de que se intentara adaptar, sin éxito, “The Last of Us” al cine, Neil Druckmann tiene grandes expectativas sobre el proyecto para HBO, al contar con el apoyo de Mazin. “Al eliminar la interactividad de la historia, ¿cómo la haces única para otro medio? Es un desafío interesante, y creo hay mucho que aprender de él”, dijo.

“Con el programa, pude conocer a Craig Mazin. Soy un gran admirador de ‘Chernobyl’ y encontrar a alguien que sea igualmente fanático del trabajo que hemos hecho. Craig tenía ideas sobre cómo adaptar el programa, se volvió intrigante trabajar con otro creativo al que admiro. Simplemente se volvió obvio, y hacerlo bajo el paraguas de HBO y todo su contenido”, aseguró.

HBO trabajará muy estrechamente con Naughty Dog, estudio desarrollador del juego. Evan Wells, presidente del mismo, será productor ejecutivo junto a Carolyn Strauss.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RELACIONADO

Las series disponibles en HBO Max

HBO Max | Las series que estarán disponibles en la plataforma streaming