La esperada segunda temporada de "The Last of Us", serie protagonizada por Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie), se estrena este domingo 13 de abril.

El primer episodio podrá verse en el servicio de ‘streaming’ Max y también por HBO, disponible en DIRECTV mediante los siguientes canales:

Canal 524 y 1524 HD: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú

Canal 501: Uruguay

Además, la serie estará disponible en la plataforma DGO, donde los episodios podrán verse en vivo y luego quedarán disponibles bajo demanda.

Esta segunda temporada de "The Last of Us", ganadora de un premio Emmy, contará con siete episodios que se estrenarán semanalmente, cada domingo.

¿De qué trata la nueva temporada?

La historia retoma la vida de Joel y Ellie cinco años después de los eventos de la primera temporada. Lo que parecía una etapa de paz se ve interrumpida cuando el pasado los alcanza, enfrentándolos a nuevas amenazas y a un mundo más caótico y peligroso.

Nuevos personajes y actores

Una de las incorporaciones destacadas de esta temporada es Isabela Merced, actriz y cantante de origen peruano.

Reconocida por sus papeles en "Transformers: El último caballero", "Dora and the Lost City of Gold", "Alien: Romulus" y "Superman", Merced interpretará a Dina, el nuevo interés amoroso de Ellie (Bella Ramsey).

También se suma al elenco la reconocida actriz Catherine O’Hara, quien participará como estrella invitada.