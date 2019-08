"The A-List", ¿tendrá temporada 2 en Netflix?

Creada por Nina Metivier (“Doctor Who”) y Dan Berlinka (“Dixi”), “The A-List” es un drama británico protagonizada por Lisa Ambalavanar, Ellie Duckles y Rosie Dwyer. La serie, producida por Sandra MacIver para la BBC, está ambientada en un idílico campamento de vacaciones en una isla ubicada en el altiplano escocés y sigue a un grupo de 12 adolescentes que se reúnen durante el verano y aprenden a navegar entre los egos e inseguridades de cada uno.

Pronto, lo que parecían las mejores vacaciones de sus vidas se convierten en una pesadilla. Mia llega con la idea de convertirse en la Reina del campamento, pero tras la llegada la misteriosa Amber la votación se pone más reñida y a pesar de las alianzas que formará se topará con el poder de la recién llegada.

“The A-List” se estrenó en el 25 de octubre de 2018 en BBC iPlayer y posteriormente, Netflix adquirió los derechos de distribución internacional y lo incluyó en su catálogo el viernes 30 de agosto.

Desde su final en Reino Unido hasta su llegada a la popular plataforma streaming los fans del drama sobrenatural de adolescentes preguntan por una segunda temporada.

¿”THE A-LIST” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Ha pasado casi un año desde su estreno y hasta el momento la BBC aún no ha realizado ningún anuncio oficial sobre la segunda temporada de “The A-List”. Sin embargo, por lo visto en el último episodio de la primera entrega, la historia de este grupo de adolescente todavía no ha terminado.

Además, Anne Brogan, productora ejecutiva de la serie, contó en una entrevista para Metro que ya se llevan a cabo las discusiones para la segunda tanda de capítulos.

“Planeamos tres temporadas desde el inicio, y de la misma manera que esos dramas estadounidenses para adolescentes como ‘Pretty Little Liars’, cuando tienes un maravilloso elenco y una excelente psicología para desarrollar la historia, entre más profundizas en la serie más material encuentras. Esperamos tener múltiples temporadas”, reveló.

Por su parte, Ellie Duckles, quien interpreta al villano Amber, le dijo a la BBC que "para muchos de nosotros (A-List)] es nuestro primer gran trabajo y nos lo pasamos muy bien filmando ... Espero que sí tenemos una segunda temporada, sería realmente interesante ver a dónde van todos los personajes".

"¡Espero que el programa continúe creciendo y se vuelva más épico y de mayor escala y obtenga una segunda serie, un mayor presupuesto y veamos qué sucede!", agregó Jacob Dudman, quien interpreta a Dev.

Una segunda temporada de “The A-List” dependerá en gran medida de las calificaciones, que aún no han sido publicadas por la BBC, aunque la agenda de los escritores y actores también será un factor determínate.

La primera temporada de "The A-List" tendrá 13 episodios (Foto: BBC)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “THE A-LIST”?

Si BBC y Netflix renuevan “The A-List” para una segunda temporada lo más probable es que los nuevos episodios lleguen en algún momento de 2020.