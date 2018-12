En junio de 2018, HBO confirmó que "Game of Thrones" ("Juego de tronos") tendrá un spin-off, creado por Jane Goldman y George R.R. Martin, el autor de "A Song of Ice and Fire" ("Canción de hielo y fuego"), la saga literaria en la que está basada la serie de televisión. Esta precuela es la primera de varias series potenciales ambientadas en el mundo de Westeros.

Una publicación del propio George R. R. Martin en su blog reveló la incorporación de Naomi Watts y también el mismo Martin adelantó que el título del spin off sería "The Long Night" ("La larga noche").

“El casting ya está en marcha para 'The Long Night', la primera serie sucesora de 'Game of Thrones' (…) Jane Goldman escribió el guion del piloto de 'The Long Night' y dirigirá el show. Ella y su equipo están ocupados en Londres en este momento, muy metidos en el casting… Mientras tanto, todavía hay un par de otras posibles precuelas en desarrollo activo. No puedo decirles el tema de esos proyectos, no, lo siento, ojalá pudiera”, escribió Martin.

Sin embargo, el 6 de noviembre, el autor detrás de las novelas de "Canción de hielo y fuego" aclaró que la próxima precuela de "Game of Thrones" aún no tiene un título oficial. "HBO me informó que el piloto de Jane Goldman no está (aún) titulado 'The Long Night'", escribió Martin en Not A Blog.

"Ese es ciertamente el título que prefiero, pero por el momento el piloto aún no tiene título oficial. Así que ... mea culpa, mea culpa, mea culpa", agregó.

HISTORIA DE "THE LONG NIGHT"



La precuela de "Game of Thrones" aún sin título se lleva a cabo miles de años antes de los eventos de la serie principal. Narra el descenso del mundo desde la Edad de Oro de los Héroes hasta su hora más oscura. Y solo una cosa es segura: desde los horribles secretos de la historia de Westeros hasta el verdadero origen de los White Walkers, los misterios del Este hasta los Starks de la leyenda ... no es la historia que creemos conocer.



Casey Bloys, jefe de programación de la televisora, aseguró que la guionista Jane Goldman "no desarrolló el piloto queriendo responder todo acerca de 'Game of thrones'. Era la historia que le hablaba (...) Va a ser muy diferente porque se desarrolla hace 8.000 años".

Este salto en el tiempo hará que la serie se ubique en “un escenario muy diferente, una época muy diferente en Westeros. Se sentirá diferente pero aun así será 'Game of Thrones'", dijo Bloys en agosto.

TRÁILER DE "THE LONG NIGHT"



El primer spin-off de "Game of Thrones" no tiene título ni el libro en el que se basará este nuevo proyecto aún no está confirmado, por lo tanto, todavía no cuenta con un teaser tráiler ni ningún adelanto.



ACTORES Y PERSONAJES DE "THE LONG NIGHT"



Desde su primera temporada, el drama de fantasía se ha caracterizado por la construcción de personajes femeninos fuertes y relevantes para la historia, lo cual se replicará en la precuela. "Hay personajes femeninos muy fuertes, pero es un reparto, hay hombres y mujeres. Jane es una guionista muy buena, no queremos limitarla para que escriba solo mujeres protagonistas. Hay muchos líderes complicados en el piloto", definió Bloys.



Después de largas negociaciones, la primera actriz en formar parte del elenco de este spin-off es Naomi Watts. Si bien el equipo creativo detrás del proyecto no ha revelado mucho sobre el personaje de Watts, se sabe que ella interpretará a una socialista carismática que esconde un oscuro secreto.

Asimismo, Deadline informó en exclusiva que otro integrante del piloto será el también actor británico Josh Whitehouse ("Northern Soul", "Poldark", "Alleycats" y "The Recepcionist"), aunque los detalles acerca de su personaje se mantienen en secreto. Eso sí, sería el coprotagonista del show.

En septiembre, por medio de la cuenta de Twitter de Lucinda Syscon Casting se anunció una convocatoria que podría ser de la serie precuela. Lucinda Syscon es una antigua y conocida directora de casting de cine y televisión cuyos éxitos incluyen a "Wonder Woman 2" y "Blade Runner 2049".

Aunque el pedido de nuevas estrellas de Lucinda Syscon Castings no dice mucho de que sea algo para una de las precuelas de "Game of Thrones", la fecha de la filmación, que comienza en febrero del 2019, es suficiente para que los fans se emocionen.

Por otro lado, es claro que ninguno de los actores del programa actual aparecerá en la precuela, ya que originalmente se estableció 8,000 años antes de "Game of Thrones".

FECHA DE ESTRENO DE "THE LONG NIGHT"



A finales de julio de 2017, Casey Bloys dijo que las escisiones no se emitirán hasta al menos un año después de que termine la serie, es decir, si la octava y última temporada de "Game of Thrones" se estrena durante el primer semestre de 2019, HBO lanzaría la precuela posiblemente en el 2020.



"La prioridad número uno en todo esto es la temporada final de 'Game of Thrones'. No quiero hacer nada con una escisión o cualquier cosa que reste o distraiga de eso. Esa temporada ocurrirá y supongo que pasará al menos un año antes de que veas algo más", explicó Bloys.

Por su parte, George RR Martin dijo que “podríamos ver que dos o incluso tres (proyectos) lleguen a la etapa piloto, con una serie saliendo al aire en 2019 o 2020".