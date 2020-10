Disney+ estrenará por fin los nuevos episodios de la segunda entrega de “The Mandalorian”. La serie que muchos conocen por el adorable Baby Yoda contará con 8 episodios más. Su estreno está programado para el 30 de octubre, sin embargo, no se subirá la temporada completa ese mismo día. En esta nota te contamos todo lo que debes saber sobre el primer episodio de la segunda temporada.

Aún no se sabe qué nuevos temas se incluirán en la historia por lo que será una sorpresa a nivel global. Incluso se confirmó que no habrá un acceso previo para la prensa. De esta manera, se podrá ver el nuevo episodio al mismo tiempo en todos los países que tengan Disney+.

¿Desde qué hora se podrá disfrutar el nuevo episodio? Siguiendo el horario de su primera temporada, Disney optó por estrenar el nuevo episodio de “The Mandalorian” a las 3:00 a.m ET, 12:00 a.m PT y 8:00 am GMT. Cabe resaltar que esa hora será la misma para el resto de capítulos que estarán disponibles cada viernes.

Lamentablemente, en nuestro país no se podrá disfrutar el estreno, sin embargo, se sabe que Disney+ estará disponible a partir del 17 de noviembre. En efecto, ese día se podrán ver los nuevos episodios estrenados hasta ese momento con la llegada de la plataforma streaming a Latinoamérica.

Más sobre el nuevo episodio

Se sabe que los episodios de “The Mandalorian” tendrán una duración aproximada entre 30 y 46 minutos, sin embargo, el primer episodio será muy distinto.

Un informe reveló que el primer capítulo será mucho más largo de lo usual y durará 52 minutos. Esto quiere decir que puede que se revelen nuevas historias y puntos clave importante para el desarrollo de esta segunda temporada.

También se rumoreó en varios medios que el título del primer episodio será “The Search”. Aunque aún no ha sido confirmando, esto podría significar que se trataría de la búsqueda que emprendió Din Djarin para encontrar a los Jedi y que puedan hacerse responsables del entrenamiento de Baby Yoda.

