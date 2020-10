“The Mandalorian” culminó su primera temporada revelando que la amenaza del Imperio estaba lejos de terminar, así como presentar a Moff Gideon utilizando el infame Darksaber. Con el primer episodio de la temporada 2 de la serie, Mando y The Child (Baby Yoda) se alejan del peligro para seguir buscando a los mandalorianos.

Dado que la primera temporada fue la primera serie de episodios de acción en vivo para la franquicia de Star Wars, el creador Jon Favreau tuvo que combinar perfectamente elementos nuevos con un honor al pasado, con sus esfuerzos emocionando tanto a los fanáticos como a los críticos de las series de televisión.

Para su segunda parte, el primer episodio ha demostrado que ahora los guionistas se han tomado más libertades para arriesgarse con el programa, presentando una sorpresa que a muchos de sus seguidores ha tomado desprevenidos, con un personaje clásico de la historia de Star Wars de regreso.

Pero, ¿Qué significa realmente su aparición en “The Mandalorian”? ¿Cuáles fueron las circunstancias en el encuentro entre Din Djarin y este personaje? A continuación, te explicaremos todo lo que pasaría en la segunda temporada, no sin antes dejarte una alerta de spoilers por si no has visto el capítulo.

¿QUÉ SIGNIFICA LA SORPRESA AL FINAL DE “THE MANDALORIAN” 2X01?

Boba Fett aparece al final del primer episodio de la temporada 2 de "The Mandalorian" (Foto: Lucasfilm)

A principios de este año surgieron informes de que Lucasfilm había elegido a Temuera Morrison para interpretar a Boba Fett en la nueva temporada, y el estreno del primer episodio demostró que esos informes eran precisos. Sin embargo, esto fue revelado al final del episodio, al mismo estilo que lo que hicieron con Baby Yoda.

Luego de que Mando ayudara a Cobb Vanth y a la ciudad a derrotar al dragón krayt, lo vemos partir con Baby Yoda su deslizador. Atrás, a lo lejos, se ve a un hombre solitario parado en una colina, con la clásica vista del doble Sol de Tatooine. Cuando el hombre se voltea, no es otro que el mismísimo Boba Fett.

Interpretado por Temuera Morrison, Boba Fett había sido la sorpresa que todos los fans han esperado en la segunda temporada de “The Mandalorian”. Lo último que alguien vio de Boba Fett fue en “El retorno del Jedi” cuando aparentemente cayó y murió en el pozo de Sarlacc.

Sin embargo, la temporada 1 de “The Mandalorian” sugirió su aparición cuando un hombre desconocido con espuelas se acercó al cuerpo sin vida de Fennec Shand, pero no se reveló quién era. Según la línea de tiempo del programa, la temporada 2 todavía tiene lugar cinco años después de que terminara la guerra entre el Imperio y la Rebelión.

Entonces, ¿eso significa que Boba Fett ha estado viviendo en Tatooine como un ermitaño desde los eventos de “El regreso del Jedi”? La pregunta aún más importante es cómo logró escapar del Sarlacc y cuál será su papel en la historia de Din Djarin y The Child, pero es más que obvio que será uno muy importante.

Fett tiene su propia sed de venganza contra los Jedi y la Rebelión, debido a cómo Mace Windu mató a su padre Jango Fett. No obstante, él podría estar dispuesto a dejar de lado sus sentimientos personales y ayudar a que Baby Yoda llegue a los Jedi, aunque esta teoría es tan válida como la que menciona que se convertiría en un enemigo de los protagonistas de la serie.

Por encima de todo, Boba Fett conoce a Luke Skywalker y a los Jedi, por lo que eso lo convierte en una fuente confiable de información para Din Djarin y posiblemente también conoce la historia de origen del pequeño Baby Yoda. Por ahora, parece que Mando dejará Tatooine sin encontrarse con Boba Fett, pero en algún momento de la temporada, los dos tendrán que enfrentarse cara a cara.

