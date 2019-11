The Mandalorian: fecha de estreno en Disney+, tráiler, historia, personajes, actores | “The Mandalorian” es una de las primeras producciones para el nuevo servicio de streaming de Disney. La serie que se centrará en el mundo de Star Wars y tendrá 10 episodios terminó su rodaje en febrero del 2019, y ahora se prepara para su gran estreno.

En un principio, la serie había sido anunciada por Robert Iger, CEO de Disney en noviembre del 2017. Más adelante, en una entrevista para el estreno de "Solo: A Star Wars Story", Jon Favreau reveló que estaba en la mitad de escribir un show de TV sobre Star Wars en live-action.

Ahora, se sabe que Pedro Pascal, recordado por interpretar a Oberyn Martell en "Game of Thrones", liderará el reparto de este programa de televisión que ha estado en desarrollo desde hace varios años. De hecho, la serie no había tenido un nombre sino hasta octubre del 2018, mes que se reveló el título y otros detalles de la historia.

HISTORIA DE “THE MANDALORIAN”

Cuando se realizó el primer anuncio de una serie basada en el mundo de Star Wars, muchos se esperanzaron que sería una basada en el legendario personaje de Boba Fett. Sin embargo, su sinopsis oficial descarta esta teoría:

"Luego de las historias de Jango y Boba Fett, otro guerrero emerge en el universo de Star Wars. El Mandaloriano se ubica luego de la caída del Imperio y antes de que la Primera Orden surga. En la serie seguimos las aventuras de un pistolero solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República".

Esta información da a entender que "The Mandalorian" desarrollará entre los sucesos de "Star Wars Episode VI: Return of the Jedi" y "Episode VII: The Force Awakens". De momento, no se sabe mucho más sobre los detalles de la historia de este nuevo personaje.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Favreau habló sobre el estilo de esta nueva historia y los elementos del universo de Star Wars que lo inspiraron.

“El personaje principal de The Mandalorian tiene cierto aspecto y la nave tiene cierto tamaño que se alinean con lo que vimos en la trilogía original. Estoy intentando inspirarme no solo en lo estético de la trilogía original ni solo en la primera película, sino específicamente en el primer acto de la primera película.

¿Cómo era la vida en Tatooine? ¿Cómo era ir a esa cantina? Esas son cosas que me han fascinado desde que era niño, y amo la idea [de explorar] el lado más oscuro y extraño de Star Wars. El lado Mad Max de Star Wars”, explicó.

Primer póster de "The Mandalorian" (Foto: Disney)

TRÁILER DE “THE MANDALORIAN”

El viernes 23 de agosto, durante la expo D23, Disney compartió el primer poster y tráiler de la esperada serie, pero este último aún no está disponible.

Previamente, el 14 de abril de 2019, la compañía reveló las primeras imágenes de “The Mandalorian” durante la convención Star Wars Celebration, en Chicago. En dicho evento, Jon Favreau, guionista y co-productor ejecutivo del show mostró al público asistente un video del detrás de cámara.

ACTORES Y PERSONAJES

Pedro Pascal interpreta a un Mandalorian

Gina Carano interpreta a una ex Shock Trooper con problemas para volver a la vida civil

Carl Weathers interpreta al jefe del gremio de los cazarrecompensas

Giancarlo Esposito

Werner Herzog interpreta a un director de cine alemán

Emily Swallow

Nick Nolte

Omid Abtahi

Taika Waititi dará voz el robot IG-88

"Algunos podrían decir que su moral es cuestionable, en línea con (los héroes) de algunos de los mejores Westerns de y algunas buenas películas de samurais. Es un tipo duro", dijo el actor chileno Pedro Pascal sobre su personaje en la Star Wars Celebration 2019.

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Taika Waititi, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Deborah Chow

Guion: Jon Favreau

Producción ejecutiva: Jon Favreau, Filoni, Colin Wilson, Kathleen Kennedy, Karen Gilchrist

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “THE MANDALORIAN”?

“The Mandalorian” se estrenó el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos, el mismo día del lanzamiento de Disney+. La plataforma streaming de Diseny aún no tiene fecha definitiva de debut, pero será en algún momento del 2020.

Se comenta que habrá una aparición de su mercadería oficial durante el Triple Force Friday el próximo 4 de octubre del 2019.

FOTOS DE “THE MANDALORIAN”

Pedro Pascal en The Mandalorian (Foto: Disney)

Gina Carano en The Mandalorian (Foto: Disney+)

Pedro Pascal en The Mandalorian (Foto: Disney+)