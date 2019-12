“The Mandalorian”, la serie de Disney que sucede después de los eventos del “Episodio VI: The Return of the Jedi”, está llegando a la mitad de su primera temporada y, sobre todo, viene revelando interesantes detalles del universo de “Star Wars”. Esta es una de las primeras producciones que se estrenó en el nuevo servicio de streaming de la compañía.

La serie recupera los mejores elementos de “Star Wars”: la estética del futuro usado que le da ese aspecto avanzado y oxidado a todos sus elementos; los planetas desolados con seres de toda raza; las naves viejas y la presencia del bien y del mal que le da un sentido de misión.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los fans ha sido la inesperada presencia de un personaje que apareció al final del primer capítulo de la serie y que se ha convertido en la sensación entre los seguidores de la franquicia. Se trata de Baby Yoda (Bebé Yoda), personaje que será clave durante la primera temporada de la ficción según confirmó el propio John Favreau.

Tráiler de "The Mandalorian". (Fuente: Disney)

El bebé Yoda es el tercer personaje de la raza del maestro Jedi que aparece en toda la historia de la saga. Este personaje tiene un adorable aspecto. Según se ha podido ver en “The Mandalorian”, el pequeño bebé mantiene las arrugas habituales de la especie de Yoda, así como los grandes ojos de su aspecto final. De hecho, en el diseño conceptual, el personaje se acerca considerablemente más al Maestro Jedi, con las arrugas más marcadas y un atisbo de pelo similar al del personaje.

En el episodio más reciente de la serie, los fanáticos tuvieron un momento que puede ser la escena más icónica de Baby Yoda en lo que va de la historia. Esa escena es la que muestra a la pequeña criatura bebiendo una sopa mientras mira una pelea entre Cara Dune (Gina Carrano) y El Mandaloriano (Pedro Pascal).

Si bien es un momento que se ha convertido hasta en el nuevo meme favorito de Internet, resulta que para realizarlo fue muy difícil, según Bryce Dallas Howard, quien dirigió el episodio, titulado ‘The Sanctuary’ (‘El santuario’).

En una entrevista para Variety, Howard explicó que gran parte de la escena se redujo a la perfección de la reacción del bebé al tomar la famosa sopa. ¿Cómo toma una sopa Baby Yoda? Era una situación real que tenían que resolver.

Bebé Yoda en The Mandalorian. Foto: Difusión.

“Cuando estábamos filmando esa pelea, toda la responsabilidad la tenía Gina, porque Pedro en ese momento estaba ensayando para otro espectáculo”, comentó Howard. “Todo era sobre esa brutal pelea: el doble de Gina y Mando se estaban destruyendo mutuamente. Pero luego llegó a que Baby toma su sopa y que todo lo demás se vaya. Todas estas increíbles hazañas de atletismo y artes marciales, se convirtió en Baby Toda tomando sopa, queríamos hacer era un millón de tomas de cómo Baby iba a beberla. ¿Lo bebería con una mano, con las dos? ¿Beber mucho o poco?”, señaló.

Howard confesó que había muchas opciones para realizar la toma. “Un solo sorbo del bebé, un sorbo abundante, teníamos muchas opciones con las que lidiar", dijo. “Baby Yoda simplemente gana cada escena en la que está”, agregó.

En el último episodio vimos como el personaje ha ganado un poco más te protagonismo, conquistando así el corazón de muchos fans. En “Sanctuary” el amor por Baby Yoda ha llegado a lo más alto, todos se rinden ante él cuando camina, habla y hace amigos. Incluso, la estrella Werner Herzog, ha sido conquistada por el pequeño personaje.

“Estaba dirigiendo a Werner con la marioneta, y terminó enamorarse del bebé. Creo que Werner se había olvidado de que no era una criatura viva”, dijo la directora Deborah Chow en una entrevista. “Werner está hablando con el bebé como si fuera algo real. Estaba tratando de dirigirlo y entonces lo veo es fue como, ‘¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo terminó mi vida así?’”, bromeó.