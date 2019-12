“The Mandalorian”, una de las primeras producciones que se estrenó en el nuevo servicio de streaming de Disney, ha revelado interesantes detalles del universo de “Star Wars”. La serie de 10 episodios tiene como protagonista a Pedro Pascal, recordado por interpretar a Oberyn Martell en “Game of Thrones” y sucede después de los eventos del “Episodio VI: The Return of the Jedi”, tras la derrota del Imperio en una época en la que se percibe una falsa paz que está a punto de convertirse en caos.

La serie recupera los mejores elementos de “Star Wars”: la estética del futuro usado que le da ese aspecto avanzado y oxidado a todos sus elementos; los planetas desolados con seres de toda raza; las naves viejas y la presencia del bien y del mal que le da un sentido de misión.

El episodio 4 de “The Mandalorian” ha revelado un detalle más y ha resuelto el debate que se había generado en los capítulos que le antecedieron: las credenciales mandalorianas de Boba y Jango Fett en el mundo de “Star Wars”.

Cabe mencionar que en su debut teatral en “The Empire Strikes Back” de 1980, Boba Fett tuvo un papel mínimo en la trilogía original de “Star Wars”, pero se convirtió en un firme favorito de los fanáticos. La trilogía de la precuela aprovechó esta popularidad y profundizó en la historia de fondo de Boba, revelando que su padre era un cazarrecompensas con el nombre de Jango Fett y, por lo tanto, proporcionando a Boba una razón para su vocación elegida.

Tráiler de "The Mandalorian". (Fuente: Disney)

¿CÓMO NACIÓ MANDALORIAN?

Después de que se descartaran los planes para una película en solitario de este personaje, Jon Favreau se puso a trabakar en una serie de TV en formato live-action basada en un cazarrecompensas con un estilo visual muy similar al de Boba y Jango; este concepto se transformó en “The Mandalorian”, llamado así por una raza de guerreros provenientes del planeta Mandalore.

Si bien no aparecen en las películas de “Star Wars”, los mandalorianos usan predominantemente una armadura del estilo típico de Boba Fett y aparecen tanto en “Star Wars: The Clone War” (“Star Wars: La Guerra de los Clones”) como en “Star Wars Rebels”, la serie de animación en 3D de la franquicia.

Debido a la guerra civil, Mandalore se dividió entre aquellos que buscaban una sociedad pacífica y aquellos que mantuvieron sus raíces violentas, de este último grupo proviene el personaje principal de la serie de Disney+.

¿JANGO Y BOBA FETT SON MANDALORIANOS?

En el último episodio estrenado de “The Mandalorian”, Pedro Pascal y Gina Carano se encuentran en una complicada misión para salvar a un pueblo de granjeros de los despreciables bandidos klatooinianos. Al momento de huir, “el Mandaloriano” es tentando a quedarse en ese lugar tras ver el atractivo de una vida tranquila y a una chica bonita. Esta decisión lleva a una exploración más profunda de la cultura mandaloriana y, como efecto secundario, una explicación más definitiva de por qué Jango y Boba Fett nunca fueron realmente parte del camino (el camino del mandaloriano es un camino espiritual, una especie de vida monacal consagrada a defender a su tribu).

The Mandalorian (Foto: Disney)

Para el público “The Mandalorian” parece una serie basada en Boba Fett. Sin embargo, la franquicia de “Star Wars” siempre ha querido distanciar tanto a Boba como a Jango del pueblo mandaloriano. Si bien no se saben a ciencia cierta los orígenes de Jango, se dice que nació en Concord Dawn. Se podría decir, entonces, que en ese lugar fue donde se entrenó hasta convertirse en uno de los cazarrecompensas más temidos de la galaxia.

Aunque esa hipótesis podría ser cierta, no significa que necesariamente Jango obtuvo su armadura mandaloriana por medios legítimos. Si recuerdas, en “Star Wars: La Guerra de los Clones”, Almec, el primer ministro de Mandalore, afirma que Jango era simplemente un cazarrecompensas regular que adquirió una armadura mandaloriana. Esto sugeriría que ni Jango ni su hijo eran verdaderos mandalorianos.

El debate al respecto se mantuvo. La decisión de lanzar al dúo como mercenarios comunes y no mandalorianos genuinos vino del propio George Lucas, pero el Canon Legends afirmó exactamente lo contrario.

Por otra parte, en Mandalore había mucha agitación política y luchas internas, por lo que la acusación de Almec en la película de los clones podría haber sido interpretada como una negativa a reconocer a un mandaloriano ‘menor’, que robó su armadura más en el sentido metafórico que el sentido literal.

LOS MANDALORIANOS NO PUEDEN QUITARSE LOS CASCOS

Si “La Guerra de los Clones” genera muchas dudas sobre el origen mandaloriano de Boba y Jango Fett, pues el episodio 4 de “The Mandalorian” le ha puesto punto final a la controversia. La franquicia de “Star Wars” estableció que ser mandaloriano no es solo una cuestión de haber nacido en el planeta correcto, es una cultura que se puede aprender y adoptar. El personaje principal de la serie Disney+ era originalmente un huérfano que los mandalorianos adoptaron y luego inculcaron sus propios valores y disciplina. El título de ‘mandaloriano’ fue algo que el personaje de Pascal se ganó, en lugar de heredar.

Y así como esa etiqueta se puede otorgar, aparentemente también se puede quitar con la misma rapidez. Al preguntarle qué pasaría si alguna vez se quitara el casco frente a otros, Mando responde que nunca podrá volver a ponerse la cosa. Dada la conexión inherente entre un mandaloriano y su armadura, no poder usar ese casco simbólico equivale a eliminar por completo ese título.

Sin embargo, esta explicación crea una especie de agujero en la trama, considerando que previamente otros mandalorianos se han quitado los cascos en el Canon de “Star Wars”. Pero si la palabra de “El Mandaloriano” se toma al pie de la letra, la conexión de Jango y Boba con el camino continúa desmoronándose.

En las precuelas de “Star Wars”, Jango se quita el casco y todos ven su rostro. Esto agrega más peso a la noción de que es solo un simple cazarrecompensas que robó su armadura y que si alguna vez fue mandaloriano, hace mucho que abandonó ese título.

The Mandalorian, la nueva serie de Star Wars en Disney+ (Foto: StarWars.com)

Por otro lado, el capítulo 4 de “The Mandalorian” (‘The Sanctuary’) demuestra que este problema de identidad podría ser una ocurrencia común: Cuando dos agricultores se acercan a Mando para derrotar a un grupo de enemigos, se preguntan si realmente es un mandaloriano o si solo está usando la armadura. Esto implica que Jango y Boba pueden no ser los únicos que viajan y usar un equipo robado.

JANGO Y BOBA FETT NO RESPETARON “EL CAMINO”

“The Mandalorian” ha enfatizado la importancia del casco en un guerrero, pero quizás aún más, ha revelado su actitud religiosa hacia el combate y la caza. Además, ha resaltado un cierto código de honor entre la gente, que se exhibe mejor cuando Mando se niega a tomar crédito por matar a un Cuerno de barro porque Baby Yoda lo ayudó en la batalla usando la Fuerza. En otros lugares, otros mandalorianos muestran su disgusto por trabajar para el Imperio; una disputa que se remonta a su planeta puesto a la fuerza bajo el dominio imperial.

Estos rasgos culturales están en marcado contraste con los métodos y personalidades que Boba y Jango Fett han exhibido en las películas de “Star Wars”. Los dos cazadores de recompensas más famosos de la franquicia no solo tienen vínculos largos e intrínsecos con el Imperio, sino que también son mucho más despiadados de lo que parecen ser Mando y sus miembros del clan.

Los mandalorianos de las series de Disney tienen un código, además de las reglas establecidas por el gremio de cazadores de recompensas; sin embargo, las únicas restricciones que Jango y Boba Fett aplicaron fueron las impuestas por sus empleadores y clientes. Boba especialmente no estaba dispuesto a usar trucos sucios en la batalla y es difícil imaginarlo rechazando el crédito por un asesinato que solo era en parte suyo. Esta desconexión demuestra que ambos personajes podrían haber inspirado la creación de los mandalorianos como parte de la mitología de “Star Wars”, pero ninguno de los dos tiene mucho en común con el resto de compañeros de su mismo linaje.