Starbuck, Dahl, Niko Breckenridge y más. La actriz estadounidense Katee Sackhoff ha hecho carrera interpretando a algunas de las mujeres más duras, rudas y complejas de la ciencia ficción. Su último rol es también uno de los más importantes, al dar vida a Bo-Katan, la guerrera que será el foco de la tercera temporada de “The Mandalorian”.

Ha sido un largo camino para Bo-Katan, personaje al que Katee Sackhoff prestó su voz en la serie animada “Star Wars: The Clone Wars” (2008-2020). Inicialmente miembro del grupo terrorista Guardia de la Muerte, Bo-Katan se convirtió en la líder del planeta Mandalore, para luego perderlo todo durante el auge del Imperio Galáctico. Ahora ella se encuentra en curso de colisión con el dúo protagónico de Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu por la posesión del Darksaber, reliquia que —ella cree— le permitirá unir a su pueblo disperso por toda la galaxia.

A víspera del estreno de la tercera temporada de “The Mandalorian” en Disney+ este miércoles 1 de marzo, El Comercio habló la actriz no solo sobre lo que pasará con su personaje, sino también sobre el atractivo de los mandalorianos y sus otros papeles en la ciencia ficción.

—Como alguien que ha estado interpretando al personaje desde hace una década, ¿Qué crees que motiva a Bo-Katan a actuar como lo hace?

Bo-Katan siempre ha hecho lo que ella pensaba era correcto para los mandalorianos. La primera vez que la encontramos (en “Star Wars: The Clone Wars”), ella pelea por lo que consideraba el verdadero camino de los mandalorianos, creía que dicho camino estaba en riesgo, aunque luego se dio cuenta que, potencialmente, se alineó con la gente equivocada. Desde entonces, ella ha intentando reunificar a su pueblo y para ella la única manera de lograrlo es convertirse en la legítima gobernante de Mandalore.

Bo-Katan (Katee Sackhoff) será un personaje central en la nueva temporada de "The Mandalorian", ambientada en el planeta Mandalore. / Lucasfilm

—Si eso es así, ¿por qué no tomó el Darksaber al final de la segunda temporada?

Creo que esa es una pregunta realmente importante. La más grande de las interrogantes que las personas deberían buscar respuesta. ¿Por qué no lo tomó? ¿Qué pasó? Obviamente, ella aprendió algo. Obviamente, sabe que eso no funcionó la última vez. Y más aún, ¿Dónde estuvo el Darksaber desde la última vez que la vimos portándolo (en “Star Wars Rebels”)? Porque, por lo que nosotros sabemos, ella lo tenía y luego apareció en “The Mandalorian”. Creo que esas son preguntas buenas y válidas.

—¿Qué veremos de Bo-Katan en esta temporada?

En esta temporada Bo está pasando una mala racha. Ha perdido todo: su familia, su hogar, el Darksaber y todo lo que pensaba que necesitaba para ser una buena gobernante... de ahí tendremos que esperar y ver qué es lo que pasa.

—Desde que apareció Boba Fett en el “Star Wars Holiday Special”, los mandalorianos han sido objeto de fascinación para los fanáticos de esta franquicia. En tu opinión, ¿qué los hace tan interesantes?

Creo que es el misterio. Con un personaje como Boba Fett, que nunca se quita su casco y que es tan indecifrable, lo hace un personaje interesante. Un personaje como Din es también enigmático, y creo que eso es en parte el porqué a la gente les gusta tanto.

La meta de Bo-Katan es unir a los mandalorianos, señala su actriz, Katee Sackhoff. / Lucasfilm

—Starbuck, Dahl, Bo-Katan son algunos de los personajes que has interpretado en tu carrera. ¿Por qué crees que la ciencia ficción ha sido más pronta a mostrar mujeres fuertes que otros géneros?

Creo que a la ciencia ficción se le permitió incluir a las mujeres fuertes porque al género se lo desestimaba por ser fantasía, así que la gente no le prestaba atención ni seriedad a este tipo de representaciones porque no eran ‘reales’. Creo que eso ayudó a cambiarlo todo. Creo que las protagonistas duras siempre existieron en la ciencia ficción porque los escritores visualizaban a las mujeres que veían a su alrededor y estas contaban de increíble fortaleza. Lo que me gusta de los personajes que he interpretado es que son complicados. No solo son fuertes, sino también increíblemente vulnerables, y creo que eso es lo que una mujer fuerte aporta: una vulnerabilidad intensa que la hace fuerte. Por eso intento adoptar las dos caras de esta moneda cuando interpreto a mis personajes, porque creo que así son más identificables para el público.