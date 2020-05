En medio de la pandemia por el coronavirus, diversas producciones han tenido que aplazar o suspender sus estrenos por las medidas restrictivas de protección. Sin embargo, algunas mantendrán sus fechas de lanzamiento originales como “The Mandalorian”; serie que estrenará su segunda temporada sin retrasos.

De acuerdo al CEO de Disney, Bob Chapek, “The Mandalorian” culminó sus grabaciones antes que la crisis sanitaria iniciara y ocasionara la paralización de diversos proyectos. De esa manera, el magnate confirmó que la segunda entrega de la serie no sufrirá retraso alguno en su estreno.

Esta segunda temporada de “The Mandalorian” estaba prevista para octubre de este 2020 y contará con la presencia del emblemático personaje de Star Wars, Boba Fett. El actor que personificará al recordado cazarrecompensas será Temuera Morrison.

Además, la nueva temporada de “The Mandalorian” será dirigida por Robert Rodriguez, reconocido por su trabajo en “From Dusk Till Dawn”, “Sin City” o “Planet Terror”.

La suerte de no sufrir retrasos no será una realidad para títulos como “The Falcon and the Winter Soldier“ y “WandaVision”, los cuales tendrán que esperar para ser estrenados por Disney+.