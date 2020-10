Conforme a los criterios de Saber más

Lo adorable vende y este axioma pocas veces ha tenido un mejor ejemplo que con ‘Baby Yoda’. Presentado con el estreno de “The Mandalorian” en Disney+ el 12 de noviembre, este infante no se trata realmente de una versión más joven del legendario maestro jedi de “Star Wars”, sino un infante de su raza que se vuelve el protegido y acompañante infaltable del mandaloriano que le da el título al programa.

Y si bien Pedro Pascal, quien interpreta al epónimo mandaloriano de la serie, es en teoría el protagonista de la serie, el título de la estrella fue robado por este pequeño y verde individuo, quien pronto se convirtió en la obsesión de los aficionados de la nueva serie, con memes, artículos y demás produciéndose en torno a su figura. Ahora que la segunda temporada de la serie está a punto de estrenarse, ahondaremos más en cómo se creó este ahora icónico personaje.

NACE UNA ESTRELLA

Previamente ya hemos escrito sobre los orígenes del show “The Mandalorian”, un proyecto de pasión del director y actor Jon Favreau que buscó contar una historia original en aquella galaxia muy lejana que fuera “evocativa de los géneros que inspiraron a George Lucas cuando estaba escribiendo el guion original de ‘Star Wars’” como los ‘western’ y las cintas de samuráis.

Y si bien el mandaloriano es a todas apariencias un descendiente directo de héroes como el ‘Hombre sin nombre’ interpretado por Clint Eastwood o los espadachines encarnados por Toshiro Mifune, ‘Baby Yoda’ - cuyo nombre oficial el Niño- nació del interés de Favreau de explorar el universo de “Star Wars” después de la caída del Imperio en “El retorno del jedi”.

Para Favreau, una de las grandes interrogantes de la trilogía original fue la de Yoda, el maestro jedi que entrena a Luke Skywalker en “El imperio contraataca”

“Creo que lo que es genial de lo que creó George el que el propio Yoda, el personaje que crecimos viendo, siempre estuvo envuelto en misterio, y que eso es lo que lo hacía tan arquetípico y tan mítico”, indicó el realizador en una entrevista con The Hollywood Reporter en diciembre del 2019. Conocemos quién es basándonos en su comportamiento y lo que cree, pero no conocemos muchos detalles como de dónde viene o su especie. Es por eso que las personas son tan curiosas por este pequeño de la misma especie".

En otra entrevista al mismo medio dio la razón por la cuál ‘Baby Yoda’ es un infante, con solo 50 años de vida. “Conocíamos a Yoda, quien era tan viejo y ya un maestro. ¿Cómo sería para un nuevo personaje, otro de su especie emergiendo y entrenando, quien estaba solo comenzando su viaje?”

El primer bosquejo de ‘Baby Yoda’ se hizo en una servilleta, durante el primer encuentro entre Favreau y el animador Dave Filoni, una pieza clave para el renacimiento de “Star Wars” en la pantalla chica con su trabajo en series como “Star Wars: The Clone Wars”, “Star Wars Rebels” y “Star Wars Resistance”.

Este concepto luego fue refinado por los del show, culminando en esta imagen dibujada por Christian Alzmann (otras versiones pueden ser encontradas en este artículo de Deadline). “Se veía bonito, pero también un poco raro”, señaló Favreau. “No puede ser solo bonito. No puede ser solo un bebe de Disney, tienen que ser modificado un poco”.

Cada elemento del infante estaba meticulosamente planeado. Sus grandes orejas, por ejemplo, le permiten un alto nivel de expresión cuando ladea la cabeza, asemejándose a un perro. El objetivo, según Favreau, era “crear algo que se sentía como una mascota con la que tenías una conexión”.

Incluso antes de su debut, ‘Baby Yoda’ ya tenía adeptos en la producción de “The Mandalorian”. Werner Herzog, el legendario director alemán detrás de películas como “Fitzcarraldo” que en la serie tiene un papel menor como el Cliente, afirma que lloró cuando vio a ‘Baby Yoda’. “Es desgarradoramente hermoso”, dijo en una entrevista a CQ. Taika Waititi, realizador de “What We Do in the Shadows” y “Thor: Ragnarok”, solía abrazar a la marioneta en el set como a un bebe real porque le recordaba a sus hijos. George Lucas, padre de la franquicia, tiene una famosa foto donde interactúa cariñosamente con el muñeco.

Incluso en las más altas instancias de Disney sabían que ‘Baby Yoda’ era una fórmula ganadora. “En el momento en que vi al personaje, tuve una fuerte sensación de que iba a conectar con las audiencias”, señaló Bob Iger, entonces director ejecutivo del ‘imperio del ratón’. “Tan bonito, tan interesante, tan irresistible. Tan familiar, pero tan nuevo”.

UNA CARA QUE VALE MILLONES

Aunque ‘Baby Yoda’ parece ser único en “The Mandalorian”, en nuestra realidad existen tres versiones del personaje que fueron usadas durante la producción de la serie. La primera, una versión animatrónica, es la más usada en el show y requiere de un equipo de hasta cinco titiriteros para mover sus ojos, cabeza y brazos. Mientras tanto, en las escenas en que el personaje no era objeto de la atención, había un muñeco detallado del personaje que podía ser cargado por los actores o colocado fuera de foco. Una última versión existe dentro de una computadora, usada para escenas donde el utilizar al títere era imposible.

Evidentemente es la versión títere la más valiosa de las tres, como lo aprendió el actor Adam Pally, quien en la primera temporada interpretó a uno de los soldados imperiales que captura a el Niño y, después de ser mordido por él, le da un puñetazo en la cara.

“Recuerdo que en la primera toma hice eso y le tiré un puñetazo. Ellos dijeron ‘corte’ y Jon, quien estaba viéndolo en un monitor desde su oficina, bajó para decirme 'solo quiero que sepas que ese es el Yoda principal y que cuesta como US$5 millones. Así que si bien quiero que le pegues, quiero que sepas eso”, rememoró el actor en comunicación con Entertainment Weekly. “Las siguientes tres tomas no le acerté porque estaba tan nervioso”.

El actor también dio una mirada detrás de cámaras de la nueva estrella de Disney. “Te tengo que decir, la verdad es que ‘Baby Yoda’ es un poco una diva”, bromeó Pally. “Estaba constantemente ‘vapeando’”.

Diva o no, hay algo que es completamente seguro, y es que con el estreno de la segunda temporada de “The Mandalorian” este 30 de octubre y una tercera temporada ya en desarrollo, tendremos ‘Baby Yoda’ para rato en los próximos años.

