Con el lanzamiento de Apple TV+, el 1 de noviembre de 2019, llegó “The Morning Show”, una comedia dramática inspirada en el libro “Top of the Morning” y protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Gugu Mbatha-Raw, Billy Crudup, Néstor Carbonell y Mark Duplass.

La serie, dirigida por Mimi Lede, sigue a Alex Levy, quien, tras el despido de su compañero por múltiples acusaciones de acoso sexual, lucha por retener su trabajo como principal lectora de noticias mientras provoca una rivalidad con Bradley Jackson, una aspirante a periodista que busca ocupar el lugar de Alex.

El rodaje de “The Morning Show” empezó el 31 de octubre de 2018, en el Edificio James Oviatt en Los Ángeles, California. La filmación continuó en Los Ángeles y luego siguió en Nueva York el 9 de mayo de 2019. Después de siete meses de grabaciones, se terminó en mayo de 2019.

Mientras los tres primeros episodios se estrenaron el mismo día del lanzamiento del servicio streaming, el décimo y último capitulo de la primera temporada se emitió el viernes 20 de diciembre. A pesar de que es demasiado pronto, los fans de Aniston y Witherspoon ya preguntan por una segunda entrega.

¿”THE MORNING SHOW” TENDRÁ TEMPORADA 2?

En noviembre del 2019, Variety informó que Apple TV+ renovó “The Morning Show” para una nueva temporada, al igual que las series “See”, “For All Makind”, “Dickinson”.

Asimismo, la directora y productora ejecutiva de Mimi Leder contó a IndieWire que el rodaje de la segunda temporada comenzará en febrero de 2020. Se espera que esta entrega no sufra los mismos inconvenientes de la anterior, que recibió luz verde en noviembre de 2017 con Jay Carson como showrunner, pero luego abandonó el proyecto.

"Sabía en lo que se estaba metiendo. Estaba lanzando el servicio de transmisión de Apple y dos grandes estrellas y un nuevo estudio. Así que, por supuesto, vas a pensar mucho”, argumentó.

Ehrin también contó escribió el piloto en solo tres semanas. "Fue aterrador. A veces estaba en el piso llorando, pero en su mayor parte, seguía adelante".

Aunque todavía no se han revelado detalles de la segunda temporada de “The Morning Show”, Ehrin dijo a Variety: “Mi idea es que, si tratas con política, tratas con temas políticos. Lo llamo ‘adyacente actual’, donde históricamente no te estás envejeciendo al lidiar con algo específico, pero puedes tomar el espíritu de lo que está sucediendo en el mundo y hacer algo con esos temas”.

"The Morning Show" está nominada a los Globos de oro 2020 en las categorías de Mejor serie dramática y Mejor actriz (Foto: Apple TV)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “THE MORNING SHOW”?

La segunda temporada de “The Morning Show” se estrenará en Apple TV+ en noviembre de 2020.

El showrunner Kerry Ehrin reveló que la nueva entrega de la serie se emitirá en la misma fecha el próximo año. “Tenemos la forma de (la temporada 2). Hemos roto los primeros tres episodios. Estamos escribiendo el programa ahora; lo filmaremos este verano; y estaremos el próximo noviembre”, dijo durante el estreno de la alfombra roja de “The Morning Show”.