"The OA", temporada 3: ¿qué pasaría en los nuevos episodios si Netflix renueva la serie?

La segunda temporada de "The OA" sigue a Prairie Johnson en una nueva dimensión, esta vez en la piel de una rusa heredera que, una vez más, es secuestrada por Hap. En esta nueva entrega se incorpora Karim Washington, un detective privado que investiga la desaparición de una joven llamada Michelle Vu. Su camino se cruzará con el de OA mientras intentan descubrir el misterio sobre el paradero de Michelle y el de una casa en Nob Hill, conectada con la desaparición de muchos adolescentes.

Mientras tanto, en la primera dimensión, Betty / BBA (Phyllis Smith), Angie (Chloë Levine) y los demás chicos inician un viaje para intentar comprender la verdad sobre la historia de OA y los increíbles hechos que les relató cuando estuvo con ellos.

En el último episodio de la segunda parte de “The OA” luego que Hap le dispara a Homer, 'OA' los lleva a todos a una nueva dimensión para intentar salvarlos... pero las cosas cambian otra vez radicalmente. En este lugar, Prairie es una actriz llamada Brit y se lastima realizando un truco en el set de un programa de televisión, mientras Hap es un actor llamado Jason Isaacs. Es decir, los protagonistas de la serie ahora están en nuestra dimensión y 'OA' nuevamente está herida y necesita ayuda.

Aunque Netflix aún no ha renovado la serie, según Kingsley Ben-Adir, quien interpreta al detective privado Karim Washington, la tercera temporada de “The OA” sería igual de inesperada que la anterior. "Sé a dónde va la próxima temporada, que es una locura. Es inimaginable. Me gusta, ni siquiera de una manera que estoy tratando de venderla, es una locura. Crees que va allí, pero luego va allí y allá y más allá", declaró a Radio Times.

Tal como menciona Sensacine el plan de Hap siempre fue viajar a una realidad en la que OA no le odiase, el mismo que experimentó Scott (Will Brill) en su Experiencia cercana a la muerte: “Había luces por todas partes. Estábamos en un almacén. Vi a OA. Era y no era ella…Hap no la llamó OA. La llamó Brin o algo así. Le dijo algo y se echó a reír y le besó como si fueran una pareja. Había cámaras en el aire encima de ellos. Hap llamó a alguien, pero su voz era diferente. Hablaba con acento británico”.

Aunque se especula que se trata de ‘nuestra realidad’, aquí ambos actores no están casados, asimismo, la serie se rueda en Estados Unidos y no en Reino Unido.

Por otro lado, Steve (Patrick Gibson), Buck (Ian Alexander), BBA (Phyllis Smith), French (Brandon Perea) y Angie (Chloe Levine) consiguen que el primero llegue a la misma realidad a la que viajan Prairie y Hap. Lo que significa que en una posible tercera temporada de “The OA” Steve podría ayudar a Prairie a recordar quién es en realidad.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 3 DE “THE OA”?

Como Netflix aún no anuncia la renovación de “The OA” para una tercera temporada, su fecha de estreno aún es incierta. La primera temporada se estrenó en diciembre de 2016 y la segunda llegó recién en marzo de 2019, por lo que es probable que los fans deban esperar buen tiempo.

Sin embargo, Isaacs dijo a Radio Times que no cree que la espera para la tercera temporada de “The OA” sea tan larga.

Después del final de la primera temporada Prairie aparece en una realidad alternativa (Foto: Netflix)

¿”THE OA” TENDRÁ TEMPORADA 4?

Al parecer “The OA” no solo tendrá tercera temporada, ya que lascreadoras Brit Marling y Zal Batmanglij tiene todas las de ganar para conseguir otras dos más, ya que la serie está planeada para tener cinco entregas.

“The OA es fantástica. Creo que, desde el principio, cuando Brit y Zal nos hicieron la presentación en un arco de cinco temporadas, estábamos realmente emocionados y nos sentamos en el borde de nuestros asientos cuando empezaron a hablar de la segunda”, dijo la vicepresidenta de las series originales de Netflix, Cindy Holland, en una entrevista con Indiewire.