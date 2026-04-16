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En “The Pitt 2”, se introducen múltiples casos de violencia, incluyendo agresiones sexuales y pacientes críticos, abordados con protocolos médicos que evidencian fallas institucionales fuera del hospital. (Foto: Warner Bros. Television / HBO Max)
En “The Pitt 2”, se introducen múltiples casos de violencia, incluyendo agresiones sexuales y pacientes críticos, abordados con protocolos médicos que evidencian fallas institucionales fuera del hospital. (Foto: Warner Bros. Television / HBO Max)
Por Ángel Navarro Quevedo

La segunda temporada de The Pitt retoma directamente las consecuencias del evento masivo que cerró la primera: una emergencia con múltiples víctimas que obligó al hospital a operar al límite y dejó secuelas psicológicas en todo el equipo médico. Diez meses después, los personajes siguen arrastrando ese episodio, con la recomendación explícita de terapia para quienes participaron, aunque varios —como Santos— la evitan.

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