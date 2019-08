"The Politician": fecha de estreno en Netflix, tráiler, historia, personajes y todo sobre la nueva serie de Ryan Murphy

Creada por Ryan Murphy, Brad Falchuck e Ian Brennan, quienes anteriormente desarrollaron “Glee” y “Scream Queens”, ”The Politician” es la nueva comedia de Netflix que girará en torno a las aspiraciones políticas de Payton Hobart. Esta es la primera serie que Murphy crea para la plataforma streaming bajo su contrato de exclusividad de 300 millones de dólares.

La primera temporada de la ficción estará compuesta de 8 episodios de una hora de duración y se tiene planeado que la serie cuente con cinco temporadas y que, en cada una, Payton se presente a unas elecciones diferentes, hasta llegar a las presidenciales.

En una entrevistaba con The Hollywood Reporter, Murphy explicó que ”The Politician” incluirá un componente de critica social y que uno de los temas “es gente rica comportándose mal. Todo esto ha estado permeando la cultura, sobre todo con este presidente y esta idea de Ivanka (Trump) y Jared (Kushner) como el tipo de ejemplos satánicos del privilegio y el nepotismo”.

Ben Platt y David Corenswet en The Politician (Foto: Netflix) Ben Platt y David Corenswet en The Politician (Foto: Netflix)

HISTORIA DE “THE POLITICIAN”

De acuerdo a la sinopsis que Netflix compartió, “The Politician” se centra en "Payton Hobart (Ben Platt), un estudiante adinerado de Santa Bárbara, California, que supo desde los 7 años que sería presidente de Estados Unidos. Pero primero tendrá que aprender a manejar el panorama político más traicionero de todos: la escuela secundaria de Saint Sebastian.

Para lograr ser electo Presidente del Consejo Estudiantil, asegurarse un puesto en Harvard y mantenerse en su particular camino hacia el éxito, Payton tendrá que ser más astuto que sus despiadados compañeros de clase sin sacrificar su propia moralidad ni su imagen cuidadosamente elaborada".

TRÁILER DE “THE POLITICIAN”

ACTORES Y PERSONAJES

Ben Platt como Payton Hobart

Gwyneth Paltrow como Georgina Hobart

Jessica Lange como Dusty

Zoey Deutch como Infinity Jackson

Lucy Boynton como Astrid

Julia Schlaepfer como Alice

David Corenswet como River

Rahne Jones como Skye

Theo Germaine

Laura Dreyfuss

Bob Balaban

Benjamin Barrett

Aunque inicialmente Barbra Streisand fue considerada para el papel de Dusty, optó por dedicarle tiempo a su álbum. "Estábamos en conversaciones sobre eso, pero tenía que hacer mi álbum. Quería que yo formara parte de un muy buen guion llamado ‘The Politician’, y cuando lo rechacé, contrató a Jessica Lange, que será brillante. Es con Gwyneth, pero quería hacer mi álbum. No podía dedicarle tiempo a eso", dijo Streisand a The New Yorker.



EQUIPO CREATIVO

Creación: Ryan Murphy, Brad Falchuk, Ian Brennan

Producción ejecutiva: Ryan Murphy, Brad Falchuk, Ian Brennan, Ben Platt

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “THE POLITICIAN”?

“The Politician” se estrenará en Netflix el 27 de septiembre de 2019.