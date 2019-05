"The Rain", ¿tendrá temporada 3 en Netflix?

La segunda temporada de “The Rain” (“La lluvia” en español) está disponible en Netflix desde el viernes 17 de mayo. La serie danesa presenta un mundo golpeado por un misterioso virus que mata a casi toda la población escandinava (Noruega, Suecia y Dinamarca) y los únicos supervivientes, además de evitar el contagio, supuestamente transmitido por la lluvia, deben evitar a otros supervivientes, una situación típica de cualquier apocalipsis.

Cinco años después de ser encerrados en un búnker por su padre, del que no han sabido nada en ese tiempo, dos hermanos emergen a la superficie para constatar de primera mano qué pasó con el mundo y para encontrar otra forma de sobrevivir. Sus nombres son Simone y Rasmus, quienes rápidamente conocen a otros jóvenes con los que congenian, pero también tropiezan con otras personas de intenciones tan destructoras como la lluvia misma. Correr es válido, pero siempre con los pies fuera de cualquier charco.

A pesar de que los seis nuevos episodios se estrenaron recientemente los fans del drama creado por Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen y Christian Potalivo ya preguntan por una tercera temporada de “The Rain”.

Netflix aún no ha realizado ningún anuncio sobre la renovación o cancelación de “The Rain”, pero aún es muy pronto para una respuesta definitiva. Normalmente el servicio de streaming se toma alrededor de seis semanas para evaluar la reacción de la audiencia y aunque no comparte las cifras de sus programas, sabemos que este es un factor importante a la hora de ordenar nuevos episodios de un show.

Teniendo en cuenta que la primera temporada de se estrenó el 4 de mayo y Netflix anunció la segunda el día 30 de mismo mes, lo más probable es que el servicio streaming tenga una respuesta a mediados de junio. Además, con el final de la segunda entrega queda claro que hay más historia por contar.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “THE RAIN”?

En el episodio final de la segunda temporada de “The Rain”, titulado ‘No confíen en nadie’, Simone y el resto del grupo logran llevar a Rasmus, quien está gravemente herido, con una doctora. Pero antes deben deshacerse de conjunto liderado un hombre con un tatuaje de serpiente en el brazo, el mismo que tiempo atrás asesinó a la familia de acogió a Jean y provocó que este accidentalmente matara a Vilde.

Cuando Simone y Rasmus, quien ya tiene mejor semblante, le cuentan a la doctora que se dirigen a Norrkkoping para buscar a su Frederik Andresen, ella oportunamente recuerda que necesitan una vacuna y los lleva a otro lugar, donde los ataca.

Mientras el resto espera en casa de la doctora, se revela que Martin no mató al hombre del tatuaje y su equipo, quienes los rastrearon y lograron dar con ellos. Entonces, Jean sale y le dispara en cabeza, pero no puede evitar que los forasteros se lo lleven.

Cuando la doctora, quien parece conocía a Frederik y Sten, está a punto de inyectarle una sustancia mortal a Rasmus, aparece Patrick y le dispara. El grupo huye y se refugia de la lluvia en una caballa. El episodio cierra con Martin y Simone tomados de la mano.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 3 DE “THE RAIN”?

Si Netflix renueva “The Rain” para una tercera temporada, lo más probable es que los nuevos episodios de esta serie se estrenen en algún momento del 2020.