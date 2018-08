Un crimen extremo y un perpetrador indiscutible es lo que ofreció la temporada 1 de "The Sinner" de Netflix, serie consiguió sorprender con la actuación de Jessica Biel; quien no vuelve en los nuevos episodios. La temporada 2 llega más adelante este año a Latinoamérica, pero la crítica ya vio los primeros episodios.

En su segunda temporada, "The Sinner" vuelve a mostrar al detective Harry Ambrose (Bill Pullman), quien vuelve a su pueblo natal para determinar por qué el pequeño Julian (Elisha Hening) envenenó a sus padres. Detrás de este crimen hay un secreto que la comunidad, representada por la inquietante Vera (Carrie Coon), quiere mantener oculto.

"The Sinner" temporada 2 según la crítica:

The Hollywood Reporter: "Por cualquier motivo, a pesar de que aprecié a Jessica Biel y el reflexivo enfoque de la serie, la primera temporada de 'The Sinner' empezó a sentirse estirada y poco sustanciosa por la mitad y le perdí el rastro. Empezar esta segunda temporada fue sencillo y con Coon, Henig y la fértil historia religiosa de la región, mi curiosidad en 'The Sinner' se vio rejuvenecida. Lo que está por verse es si, en un panorama de TV con largas y serias historias de crímenes, 'The Sinner' podrá sostener mi atención a lo largo de sus ocho episodios".

The Washington Post: "Es tentador sugerir que hay mucho más en 'The Sinner' que lo que un espectador podría esperar, pero tal vez lo más satisfactorio de la serie sea que no intenta ser más de lo que es. Este es el caso donde lo único que un crítico necesita es recordarte que la veas".

Rolling Stone: "Si bien esta nueva tanda de episodios no es exactamente un motín de risas, es más extraña que su predecesora y no solo porque Hening tiene una enervante cualidad (…). Cosas extrañas están a la orden del día en el complejo de Vera que involucra cierta clase de terapia poco convencional que ella solía conducir con el niño (Julian), un objeto misterioso dentro de un granero y tal vez la desaparecida novia de secundaria de Heather. Podría acabársele la fuerza narrativa, pero se siente como una historia diseñada para desarrollarse a lo largo de una temporada completa; hay demasiados momentos que inspirarán preguntas profanas sobre qué podría estar ocurriendo aquí".

Los Angeles Times: "Esto es 'The Sinner', una serie con tantos giros y vueltas que es difícil señalar la historia de un personaje o motivos hasta que se presenten todos los hechos, durante el final, que será dentro de meses. Pero si los primeros episodios son un indicador, este es otro misterio perturbador que vale la pena desenmarañar".

DATO

Puedes ver todos los episodios de "The Sinner" temporada 1 en Netflix.