"The Sinner", la serie con la que Jessica Biel compite por un Emmy

Una de las gratas revelaciones de la lista de candidatos de los Emmy fue encontrar a Jessica Biel compitiendo por un premio gracias a su trabajo en "The Sinner", producción estrenada en 2017.

Biel está nominada en la categoría de "mejor actriz de miniserie o película televisiva", gracias a una interpretación que ha calado gracias a una interpretación que no ha dejado indiferentes al público y a la prensa especializada.

- La historia -

"The Sinner" es una serie corta basada en el libro homónimo de la novelista alemana Petra Hammesfahr. La producción aborda la historia de una joven madre, que de un día a otro sorprende a todo su pueblo asesinando públicamente a un hombre.

La serie aborda las interrogantes que deja el hecho de que Cora Tannetti, el personaje de Jessica Biel, no recuerda haber cometido el crimen y por qué decidió matar al sujeto en una playa, a vista de todo el mundo. El detective Harry Ambrose (Bill Pullman) intentará revelar estos misterios.

The Sinner - tráiler de la primera temporada

- Dónde ver la serie -

Originalmente, "The Sinner" se emitió en USA Network, cadena en la que gozó de gran éxito. En Latinoamérica y España, la primera temporada está disponible en Netflix, servicio que la ha promocionado animosamente, pese a que no sea una producción original suya.

- Segunda temporada -

Pese a que "The Sinner" ya había tenido una conclusión, el anuncio de una segunda temporada sorprendió a muchos teniendo en cuenta que el caso de Cora Tannetti parecía cerrado.

Esta segunda entrega actualmente está en emisión en USA Network y sigue a Harry Ambrose, quien vuelve a su ciudad natal en el estado de Nueva York para investigar un doble asesinato aparentemente inexplicable.