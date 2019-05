"The Society", actores: ¿dónde has visto antes al elenco de la nueva serie de Netflix?

“The Society” es un drama juvenil de Netflix que se centra en un grupo de adolescentes que son transportados misteriosamente a otra versión de su ciudad en Nueva Inglaterra, sin rastro alguno de sus padres. El grupo tiene que descubrir qué les ha ocurrido y encontrar el camino de vuelta a sus casas. Además, tienen que mantener la calma y crear alianzas entre ellos para poder sobrevivir.

Entre los personajes principales de esta serie está Cassandra (Rachel Keller), una líder natural que, inspirada por su amada hermana Allie (Kathryn Newton), quiere hacerse cargo del grupo a medida que avanza el misterio. Su mayor rival durante muchos años es el guapo y ambicioso Harry (Alex Fitzalan).

Becca (Gideon Adlon) es hija de madre soltera y que siempre se refugia en su cámara, mirando todo detrás de ella. Elle (Olivia DeJonge) es una bailarina que tiene una lucha constante por encontrarse a sí misma.

Pero ¿quiénes están de detrás de estos personajes que han logrado cautivar a los usuarios de Netflix? En este artículo hacemos un repaso de los trabajos anteriores de los protagonistas de "The Society".

KATHRYN NEWTON - ALLIE

El rol más conocido de Kathryn Newton es el de Abigail en “Big Little Lies” y el de Julie en “Blockers”. También fue Claire Novak en “Supernatural” y Lucy Stevens, una reportera ambiciosa, en “Pokémon: Detective Pikachu”.



RACHEL KELLER - CASSANDRA

Keller ha tenido papeles en dos espectáculos de culto. Fue Simone Gerhardt en la segunda temporada de “Fargo” y Syd Barett en las últimas tres entregas de “Legion”. Asimimso, fue parte de programas de televisión como ”Supernatural” y “The Mentalist”.



GIDEON ADLON - BECCA

Gideon es la hija mayor de la actriz y escritora Pamela Adlon. Ha tenido papeles más pequeños en series como “Girl Meets World” y “Criminal Minds”, además, apareció en un episodio de “Better Things” y también tuvo un papel recurrente en “American Crime Story”. Pero sus papeles más conocidos son: Sam en “Blockers” y Martha en “The Mustang”.



JACQUES COLIMON - WILL

Colimon ha aparecido en una docena de cortos a lo largo de los años, y recientemente prestó su voz a Sporko en “UglyDolls”. También fue parte de un piloto inédito de “Pretty Little Liars: The Perfectionists”.



OLIVIA DEJONGE - ELLE

DeJonge es una actriz australiana conocida por sus papeles como Tara Swift / Shaneen Quigg en la serie de televisión “Austrailian”, “Hiding”, y Becca en la película “The Visit”.

ALEX FITZALAN - HARRY

Aunque este es su primer papel principal, tuvoun un papel secundario “Slender Man”, película del 2018 que protagonizó Joey King.

KRISTINE FROSETH - KELLY

Probablemente recuerdes a Kristine por ser Veronica en “Sierra Burgess is A Loser”. Entre otros pequeños roles interpretó el interés amoroso de The Weeknd en su video musical de "False Alarm". Además, será la versión joven de Alaska en “Looking for Alaska” de Hulu.

JOSE JULIAN - GORDIE

José Julian tuvo varios de papeles más pequeños, pero puede que lo conozcas por su papel de Joaquín en la exitosa serie, “Shameless”.

NATASHA LIU BORDIZZO - HELENA

Natasha es una actriz con formación en artes marciales. Interpretó a Deng Yan en “The Greatest Showman”, apareció en “Crouching Tiger”, “Hidden Dragon: Sword of Destiny” de Netflix.

ALEX MACNICOLL - LUKE

Alexander consiguió varios papeles secundarios, entre ellos el de Peter Standall en “13 Reasons Why”, y el de Colton en tres temporadas de “Transparent”.



Ver esta publicación en Instagram This pup... Una publicación compartida por alex_macnicoll (@alex_macnicoll) el 10 de Dic de 2016 a las 2:39 PST

SEAN BERDY - SAM

Sean Berdy es sordo en la vida real y su primer idioma es ASL. Berdy interpreta a Emmett en las cinco temporadas de “Switched at Birth”. También apareció en la película de 2005, “The Sandlot 2”.

TOBY WALLACE - CAMPBELL

Toby Wallace ha tenido varios papeles en series y cortos como “Nursery Rhymes”, “Romper Stomper” y “Entrenched”.