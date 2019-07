"The Society", temporada 2: fecha de estreno, historia y qué pasará en los nuevos episodios

Tras el éxito de la primera entrega de “The Society”, Netflix confirmó el martes 9 de julio que el drama de misterio que cuenta la historia de unos adolescentes que son transportados a una réplica de su adinerada ciudad de Nueva Inglaterra, pero sin ningún rastro de sus padres tendrá segunda temporada.

La plataforma streaming anunció la renovación de la serie, inspirada en la novela de William Golding, "El señor de las moscas", y creada por Christopher Keyser, a través de un video que compartieron en sus redes sociales.

"Para todos los ciudadanos de New Ham. Tenemos buenas noticias. Muy buenas noticias. Mejor que esa en la que Gordie se dio cuenta de que estábamos en un mundo paralelo. ¿Estáis preparados? ¡Estamos haciendo la segunda temporada! ¿Sabéis lo que significa? ¿Más tarta? ¿Más fugitivos? Más memes y más respuestas sobre Charlie, el hijo de Becca y sobre el pelo de Grizz. Está lleno de secretos. Os queremos un montón y no podemos esperar a que veáis lo que viene. Merece la pena esperar", aseguran los protagonistas en el clip.

Al final de la primera temporada de “The Society”, gracias a la investigación de Gordie y Bean, se revela que los jóvenes están en una especie de universo paralelo, por lo que tienen que encontrar la manera de regresar a casa.

Mientras tanto, en el West Ham que dejaron, que permanece como estaba, se coloca una placa con los nombres de todos los adolescentes desaparecidos que dice: "Los recordamos". Aunque la ciudad ha intentado avanzar tras la repentina desaparición de sus hijos, no se sabe qué están haciendo para descubrir donde están los jóvenes... si es que saben que están vivos.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “THE SOCIETY”?

Entonces, si la serie de Netflix consigue nuevos episodios, lo más seguro es que continúen la historia de New Ham, donde el panorama político es cada vez más tenso. Con la ayuda de Lexie, Harry y la guardia, Campbell dio un golpe de Etado y usurpó el poder de Allie como alcalde y arrestó a su mano derecha, Will.

Si bien muchos de los residentes creen que Allie y Will intentaron robar la elección, otros, incluidos Gordie, Kelly y Grizz, saben que es mentira. Con Campbell a la cabeza, que es una persona violenta, es probable que la calidad de vida en New Ham disminuya. Sin embargo, hay gente que intentará recuperar el poder y reencauzar el orden, ahora que encontraron un lugar cultivable, animales y peces.

Además, la pregunta en torno a “The Society” sigue abierta: ¿están todos los adolescentes muertos? ¿Los padres están involucrados en un experimento del gobierno? ¿Alguien realmente murió?

En diálogo con IndieWire, Keyser comentó que, si bien New Ham tiene un nuevo liderazgo tras el golpe de Estado del final de la primera temporada, el triunvirato que quedó a cargo de la ciudad es inestable y no se fían ni de ellos mismos.

"¿Cómo funcionará y si trabajarán juntos o comenzarán a socavarse mutuamente? No lo sabemos. Van a necesitar comenzar a producir su propia comida. Alimentos significa agricultura y eso es incierto. ¿Qué historias podrían surgir de una temporada de siembra exitosa o una temporada de siembra sin éxito?", remarcó.

“Todavía no hemos tratado con lo que sucede cuando ocurre una enfermedad o lesión. Hay todo tipo de presiones que se van a llevar a la comunidad que aún no hemos explorado", agregó.



Luego, en diálogo con Metro, amplió que "no tenemos todo resuelto, pero tenemos muchas ideas de a dónde queremos ir" si es que Netflix renueva la serie. Según dijo, incluso ya tiene un final en mente.



¿QUÉ SUCEDERÁ CON SAM Y GRIZZ?



Al comenzar la serie, tras el secuestro y transporte de todos los adolescentes de West Ham a una especie de dimensión alterna, Sam creía que se quedaría solo por el resto de su vida, debido a que no había otro muchacho con su misma opción en la escuela. Sin embargo, Grizz le contó su verdad y se enamoraron rápidamente. Sin embargo, una promesa que Sam le hizo antes a su mejor amiga los alejó con la misma velocidad.



Sam y Grizz se robaron el corazón de los fans de "The Society" (Foto: Netflix) Sam y Grizz se robaron el corazón de los fans de "The Society" (Foto: Netflix)

Llevados a esta especie de copia de su ciudad natal, Becca Gelb (Gideon Adlon) descubrió que está embarazada y Sam, para no dejarla sola con esta responsabilidad –no hay rastro del papá–, se comprometió a ser el padre de su hijo. Hasta Grizz cree que el hijo que espera Becca es de Sam, por lo que decide alejarse de él. Sin embargo, ¿cuánto tiempo durará esta mentira? Y si estalla, ¿estos jóvenes volverán a estar juntos?

El actor Jack Mulhern se siente muy optimista y confía en la reconciliación de la pareja. “Creo que los fanáticos lo reclaman, así que creo que habrá una reconciliación, estoy seguro”, aseguró en declaraciones al diario británico Metro.



“Me gustaría ver la dinámica con el niño”, refirió el actor estadounidense. “La relación entre los tres es lo que me interesa”, agregó.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “THE SOCIETY”

La segunda temporada de “The Society” aún no tiene tráiler oficial, pero imaginamos que una vez que comience el rodaje de los nuevos episodios Netflix compartirá las primeras imágenes.

¿QUÉ ACTORES Y PERSONAJES VOLVERÁN EN “THE SOCIETY 2”?

Por lo visto en el video de confirmación de segunda temporada, volverán Kathryn Newton como Allie y Jacques Colimon como Will. Asimismo, es muy probable que también regresen Alex Fitzalan como Harry, Toby Wallace como Campbell, Grace Victoria Cox como Lexie, Natasha Liu Bordizzo como Helena y Olivia DeJonge como Elle.

Por otro lado, existe la posibilidad de que los escritores exploren el "mundo real", es decir, podrían incluir algunas caras nuevas.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “THE SOCIETY”?

La segunda temporada de “The Society” se estrenará en algún momento del 2020 en Netflix, aunque aún no tiene fecha de lanzamiento exacta probablemente los nuevos episodios lleguen en mayo del próximo año.