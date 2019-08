"The Terror: Infamy": cuando tu país es el monstruo

No todas las historias de la Segunda Guerra Mundial han sido contadas con el mismo ahínco. Ese es el caso de los "campos de internamiento" en territorio estadounidense, donde miles de japoneses americanos fueron retenidos contra su voluntad; e incluso ciudadanos peruanos cuyo único crimen fue parecerse al "enemigo". En ese contexto se mueve "The Terror" temporada 2 (AMC). El Comercio viajó a Los Ángeles para conversar con el elenco.

"The Terror: Infamy" se sostiene en dos pilares: un fantasma que persigue a los protagonistas y el maltrato por parte del gobierno estadounidense. Aquí George Takei (Nobuhiro Yamato) no solo interpreta al sabio pescador de una comunidad de inmigrantes, también hace las veces de consultor para que las condiciones de encierro mostradas en la serie se expongan con fidelidad; cautiverio que él vivió de niño en 1942.

El dolor en el semblante de Takei al recordar la infamia es palpable, un contraste con la luminosidad del Sr. Sulu en "Star Trek", pero no es el único miembro de la ficción marcado por la tragedia.

Derek Mio (Chester Nakayama) cuenta que su abuelo fue prisionero y lo mismo ocurrió con un un extra cuyos padres fueron retenidos en 1942 en el establo de Hasting Parks, por donde pasaron unos 8000 japoneses canadienses y que sirvió para filmar la serie de AMC. "(Al estar en esa locación) entendí lo que mis padres pasaron, ellos eran niños por aquel entonces", dijo el extra según recuerda Alexander Woo, productor general.

A pesar de ser una experiencia traumática en la historia de las comunidades isei, nisei y sansei (primera, segunda y tercera generación de inmigrantes); los actores coinciden que la historia no se ha contado lo suficiente. Para Mio, esto tiene raíces en el estilo japonés de afrontar las dificultades, sumado al dolor de revivir la tragedia. Naoko Mori (Asako Nakayama) no recuerda que el tema haya sido tocado cuando fue a la escuela en Japón.

En primer plano el Sr. Yamato (George Takei), sabio pescador en "The Terror". En segundo plano Henry Nakayama (Shingo Usami), padre de Chester. Foto: AMC. difusión

EN CARNE PROPIA

George Takei no necesita que le cuenten el terror de los campos. Todavía recuerda cuando los soldados hicieron retumbar su casa con los toques de puerta y el cómo su padre, para no angustiarse, le dijo que toda la familia y vecinos se irían de "vacaciones"; cuando en realidad tenían como destino una cárcel en los pantanos de Arkansas.

En el camino los soldados los hicieron bajar en pleno desierto. Takei: "Recuerdo que la gente entró en pánico, yo pensé que sería divertido bajar y caminar. Luego supe que algunos pensaron que nos iban a balear".

George Takei tenía 5 años cuando entró al campo de concentración y 8 cuando salió, días en los que debía jurar lealtad a la bandera bajo coacción (cerca, soldados con armas lo vigilaban). Al recuperar la libertad ya no tenía casa y debió reubicarse en el barrio de Skid Row, una de las zonas más peligrosas de Los Ángeles. Un día, cuando caminaba con su familia, se encontró frente a un hombre descuidado tambaleante que los asustó.

Takei: "Nos detuvimos, pensamos que nos iba a atacar. Y entonces se desmayó y vomitó frente a nosotros. Mi hermanita chilló, dijo ‘mamá, volvamos a casa’; con lo cual se refería a lo que estaba detrás del alambrado de púas".

Izq: Agricultores japoneses en haciendas del Perú. Der: Representación de The Terror del encarcelamiento de estadounidenses japoneses. Perú expulsó a miles, entre ellos a sus propios ciudadanos. Difusión/ Cortesía. difusión

CÓMPLICES DEL HORROR

La historia de la comunidad japonesa en Perú empezó con el pie izquierdo. El 3 de abril de de 1899, el barco Sakura Maru pasó frente a las costas del Callao con 790 japoneses que tenían como destino las haciendas azucareras del norte. De ellos, 142 morirían en el primer año por enfermedades como el paludismo.

Como indica el libro "El futuro era el Perú" (1999) de Alejandro Sakuda, en 1936 el presidente peruano Oscar R. Benavides limitó el ingreso de ciudadanos japoneses. En 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial y en 1942 el gobierno empieza la expulsión de peruanos y peruanos japoneses a campos de concentración en Estados Unidos, principalmente al de Crystal City en Texas.

"The Terror" no mostrará la historia de peruanos japoneses en los campos, pero incluye la historia de Luz Ojeda (Cristina Rodlo); mexicana estadounidense que tendrá un hijo de Chester. difusión

1771 japoneses y peruanos descendientes de japoneses fueron expulsados del Perú. Solo 100 de ellos pudieron volver, pues aquí no los querían. El resto fue a otras locaciones, entre ellas un Japón devastado por la guerra. En la historia humana no hubo fantasmas como en "The Terror: Infamy", pero el miedo fue real. Y también el dolor.

