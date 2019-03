"The Twilight Zone": fecha de estreno, tráiler e historias de la nueva versión de ‘La dimensión desconocida’

“The Twilight Zone” vuelve en abril del 2019, pero esta vez de la mano del director Marco Ramirez y con Jordan Peele como presentador. Este drama antológico se basa en la serie de 1959 del mismo nombre, creada por Rod Serling, quien también le puso la voz narrativa en la ficción original.

La primera temporada de este reboot tendrá diez episodios que a través de historias de la vida cotidiana, conducidas por un narrador y con un toque de misterio, fantasía, terror y ciencia ficción, busca realizar una crítica a la sociedad.

Este no el primer revival que se realiza de “The Twilight Zone” (“Dimensión desconocida” o “En los límites de la realidad” en España y “La dimensión desconocida” en Hispanoamérica). De hecho, es el tercero. El primero tuvo lugar entre 1985 y 1989, cuando Serling la llevó nuevamente a la CBS. En esa versión no se incluyó el monólogo inicial y se hizo un remake de cuatro episodios, entre ellos ‘Dead Woman’s Shoes’, una adaptación del capítulo ‘Dead Man’s Shoes’.

La segunda fue producida por UPN (United Paramount Network) entre 2002 y 2003, y contó con el actor Forest Whitaker como anfitrión. Aunque fue cancelada tras su primera temporada, que tenía episodios de una hora en los que se contaban dos historias, se realizaron remakes y secuelas de capítulos anteriores. ‘It’s Still a Good Life’ es la continuación de ‘It’s a Good Life’ y ‘The Monsters Are on Maple Street’ adapta ‘The Monsters Are Due on Maple Street’.

HISTORIA DE “THE TWILIGHT ZONE”

“The Twilight Zone” contará historias individuales en diversos géneros, como ciencia ficción, fantasía, suspenso, terror y thriller psicológico, que normalmente incluyen una moraleja y un inesperado giro.

En el primer episodio, que se titula 'Nightmare at 30,000 Feet' y que hace referencia al capítulo 'Nightmare at 20,000 Feet', protagonizado por William Shatner, un hombre recientemente recuperado de una crisis nerviosa comienza a desquiciarse en pleno vuelo cuando es el único que ve a un gremlin en el ala de su avión.

Pero esta vez el protagonista será Adam Scott, quien dará vida a este hombre que mientras está en un avión escucha un podcast que predice una serie de acontecimientos que suceden en un vuelo.

'The Comedian' es el segundo episodio, donde Kumail Nanjiani interpreta al comediante Samir Wassan, que frecuenta un pequeño club llamado Eddies. Este se encuentra inmerso en una lucha diaria por encontrar su propia voz cuando aparecerá un misterioso hombre (Tracy Morgan), que parece ofrecerle la respuesta a todos sus sueños. Pero esto es demasiado bonito para ser real, y Samir pronto se verá inmerso en una realidad que no es tan dulce como parecía y querrá recuperar su vida de antes.

TRÁILER DE “THE TWILIGHT ZONE”

ACTORES Y PERSONAJES

Jordan Peele será el anfitrión de “The Twilight Zone”, es decir, será el encargado de hablar directamente a la audiencia sobre cada historia de la serie.



Adam Scott y Kumail Nanjiani serán los protagonistas de los primeros episodios del drama antológico: 'Nightmare at 30,000 Feet' y 'The Comedian'.

Asimismo, Allison Tolman, Jon Cho y Jacob Tremblay aparecerán en el capítulo titulado ‘The Wunderkind’, mientras que Greg Kinnear y Steven Yeun protagonizarán ‘The Traveler’, y Ginnifer Goodwin, James Frain y Zabryna Guevara participarán en ‘Punto de origen’.

Estos son algunos de los actores que también serán parte del variado elenco de la primera temporada de la serie de CBS All Access:

Tracy Morgan

Taissa Farmiga

Sanaa Lathan

Jessica Williams

DeWanda Wise

Rhea Seehorn

Lucinda Dryzek

Jefferson White

Jonathan Whitesell

Luke Kirby

Ike Barinholtz

Percy Hynes-White

Dirección: Marco Ramirez

Producción ejecutiva: Jordan Peele, Marco Ramirez, Simon Kinberg, Win Rosenfeld, Audrey Chon, Carol Serling, Rick Berg

FECHA DE ESTRENO DE “THE TWILIGHT ZONE”

“The Twilight Zone” se estrenará el próximo lunes 1 de abril exclusivamente a través de CBS All Access, es decir, si estás en Estados Unidos, Canadá o Australia podrás acceder al servicio streaming pagando US$ 5,99 por mes y US$ 9,99 si quieres evitar los anuncios, asimismo, podrás acceder a una prueba gratuita de siete días.

El 1 de abril se emitirán los dos primeros episodios del reboot de la serie de los años 60 y los otros ocho capítulos se transmitirán cada jueves a partir del 11 de abril.

CRITICAS DE “THE TWILIGHT ZONE”

Las primeras críticas señalan que la nueva versión de “The Twilight Zone” honra el espíritu de los episodios originales, pero tiene un trasfondo moral mayor; asimismo consideran que es un buen tributo a la serie original. Estas las opiniones de algunos críticos:

Daniel D'Addario de Variety:



“Y, sin embargo, ‘The Twilight Zone’ de Peele no se parece a lo mejor de Peele ni a 'The Twilight Zone'. Es un desajuste de talentos que, en los cuatro episodios que reciben los críticos, no justifica su presencia en el aire en 2019 como algo más que un homenaje sin sabor a lo que había funcionado anteriormente”.



Michael Ahr de Den of Geek:



“Un tributo a la serie original repleto de giros de guion relacionados con la ciencia ficción, un elenco repleto de estrellas y un mensaje satírico infalible. Cualquier evaluación que se haga a este reboot de Jordan Peele debe estar atada a esta pregunta: ¿Es esta versión lo suficientemente justa con el espíritu de la producción original? La respuesta es que sí”.



Ben Travers de IndieWire:



“Tan imaginativa como honesta, esta nueva versión de ‘The Twilight Zone’ honra el espíritu de la serie original al mismo tiempo que multiplica su trasfondo moral y emocional. La marca de Peele está por todos lados, pero también están las de los numerosos escritores, directores y estrellas. Es un espacio inclusivo y uno muy creativo, que hace que este revival sea algo duradero”.