"The Umbrella Academy": ¿dónde viste antes a los protagonistas de la nueva serie de Netflix?

“The Umbrella Academy”, producida por Universal Cable Productions para Netflix, on Steve Blackman (Fargo, Altered Carbon) como productor ejecutivo principal y showrunner, es una adaptación de los arcos 'Apocalypse Suite' y 'Dallas' del cómic creado y escrito por Gerard Way (My Chemical Romance), ilustrados por Gabriel Bá y publicados por la editorial Dark Horse Comics.

La serie sigue los pasos de una familia disfuncional de superhéroes fundada por Reginald Hargreeves, un inventor que adoptó a unos niños con los que formó este curioso grupo. Como equipo, los miembros de "The Umbrella Academy" se hacen llamar Monocle (Hargreeves), Spaceboy, Kraken, Rumor, Séance, Number Five, Horror y White Violin.

Mucho tiempo después de su separación, los hermanos tienen que reunirse una vez más para desvelar la misteriosa muerte de su padre adoptivo, mientras enfrentan sus propios conflictos personales por sus diferentes habilidades especiales.

“The Umbrella Academy” tiene como protagonistas a Ellen Page (The White Violin), Tom Hopper (Spaceboy), Robert Sheehan (The Seánce), Emmy Raver-Lampman (The Rumor), David Castañeda (The Kraken), Aidan Gallagher (Number Five) y Colm Feore (Sir Reginald Hargreeves). Pero ¿dónde viste antes a estos actores?

ELLEN PAGE (Vanya Hargreeves / The White Violin)



Ellen Grace Philpotts-Page nació el 21 de febrero de 1987, en Halifax (Nueva Escocia, Canadá) y es hija de Dennis Page, un diseñador gráfico, y Martha Philpotts, una profesora. Empezó su carrera actoral a los 10 años interpretando a Maggie McLean en la película "Pit Pony", de 1997. Dos años después participó en una serie del mismo nombre y fue nominada a los Premios Gemini en la categoría de mejor interpretación de programa infantil.



En 2005 le dio vida a Hayley Stark en la película ‘Hard Candy’, rol con el que sorprendió a críticos y espectadores. En "X-Men: The Last Stand" y "X-Men: Days of Future Past" encarnó a Kitty Pryde/Shadowcat, una mutante capaz de atravesar cualquier tipo de material.

En 2008 su interpretación de Juno MacGuff en la cinta "Juno" le valió la nominación al Globo de Oro 2008 en la categoría de mejor actriz de comedia o musical. También fue nominada al Oscar. Además, estuvo nominada al Premio Saturn a la mejor actriz por su papel en la película "Inception".

TOM HOPPER (Luther Hargreeves / Spaceboy)



Thomas Edward Hopper nació el 28 de enero de 1985 en Coalville (Leicestershire, Inglaterra), estudió actuación en el Rose Bruford College hasta 2006, y durante ese tiempo realizó trabajos como "La tempestad", "The Way of the World", "Friday Night" y "Festen".



Interpretó a Marcus en "Tormented", una comedia de terror realizada por BBC Films y Forward Films en 2009. Fue parte de la tercera, cuarta y quinta temporada de la serie de la BBC "Merlín" como Sir Percival. También interpretó a Billy Bones en "Black Sails" y a Dickon Tarly en la séptima temporada de "Game of Thrones".

ROBERT SHEEHAN (Klaus Hargreeves / The Séance)



Robert Michael Sheehan nació el 7 de enero de 1988 en Port Laoise, Condado de Laois (Irlanda), estudió Cine y Televisión en el Instituto de Tecnología Galway Mayo, pero tras un año lo dejó. En 2003 gracias al apoyo de sus padres, Sheehan consiguió un papel en "Song for a Raggy Boy".



En 2009 protagoniza "Cherrybomb" ‘junto a Rupert Grint y Kimberley Nixon, después, la trilogía "Red Riding" junto a Sean Bean, Andrew Garfield y David Morrissey y "Season of the Witch" con Nicolas Cage. Ese mismo año consigue el papel de Nathan Young en la serie "Misfits", que le valió una nominación a los BAFTA 2010.



Robert Sheehan participó en la serie "Love/Hate" junto a Tom Vaughan-Lawlor y Aidan Gillen, además en 2013 dio vida a Simon Lewis en "Cazadores de Sombras: Ciudad de Hueso", la adaptación del primer libro de la saga "Cazadores de Sombras", de Cassandra Clare.

EMMY RAVER-LAMPMAN (Allison Hargreeves / The Rumor)



Emmy Raver-Lampman es una actriz estadounidense conocida por interpretar a Angélica Schuyler en el Tour Nacional de "Hamilton" y a Rebecca en la serie de televisión de 2018 "A Million Little Things".



DAVID CASTAÑEDA (Diego Hargreeves / The Kraken)



David Castañeda es un actor y director mexicano y obtuvo su primer crédito en pantalla en el 2009 al interpretar a Saúl en la película "Drive-By Chronicles: Sidewayz". También apareció en la película del 2012 "End of Watch", donde da vida a un vaquero mexicano.



En 2015, apareció en la película "Freaks of Nature", junto a Nicholas Braun, pero su rol más conocido además de Diego Hargreeves en "The Umbrella Academy" es el de Nicholas en la serie "Jane the Virgin", del canal The CW.

AIDAN GALLAGHER (Number Five / The Boy)



Aidan Gallagher nació el 18 de septiembre de 2003 en Los Ángeles, y a los 11 años consiguió su primer papel protagónico en la exitosa serie de Nickelodeon "Nicky, Ricky, Dicky & Dawn", donde interpretó al hermano menor de la familia Harper, Nicholas.



COLM FEORE (Sir Reginald Hargreeves / The Monocle)



Colm Feore nació el 22 de agosto de 1958 en Boston, y entre las películas más influyentes en las que trabajó están "Face/Off", "Paycheck", "Chicago", "National Security", "Titus" y "The Chronicles of Riddick".



En la séptima temporada de "24" interpretó al primer caballero Henry Taylor. En el 2011, encarnó a Laufey, el rey de los gigantes de hielo, en "Thor" y se unió al elenco de la serie "The Borgias", donde asumió el papel del Cardenal Giuliano della Rovere.

MARY J. BLIGE (Cha-Cha)



Mary Jane Blige, actriz y cantante estadounidense, nació el 11 de enero de 1971. Su carrera musical comenzó cuando su padrastro envió al gerente de Uptown Records una grabación de la intérprete en un karaoke, y desde entonces ha grabado discos.



En 2012 destacó por su participación en la película "La Era del Rock", con el papel de Justice Charlier, la dueña de The Venus Club que se hace amiga de Sherrie, protagonista femenina de la cinta.

CAMERON BRITTON (Hazel)



Cameron Britton es un actor estadounidense conocido por su papel de Ed Kemper en la serie de Netflix "Mindhunter", rol con el que logró una nominación al Premio Primetime Emmy por Mejor Actor Invitado en una Serie de Drama.



Además, en noviembre de 2017 fue elegido como el hacker Plague en la película de suspenso y crimen de 2018, "The Girl in the Spider's Web".