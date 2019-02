"The Umbrella Academy": el cómic con el que Gerard Way dejó en suspenso al mundo

Al final de la década pasada, "The Umbrella Academy" estaba en casi todas las listas de los mejores cómics, cosa rara tratándose del trabajo como guionista de alguien conocido solo por su música. Hablamos de Gerard Way, vocalista de My Chemical Romance. Tuvo que pasar casi una década para que la historia de la familia de superhéroes más inusual regrese... por partida doble.

La serie de televisión de "The Umbrella Academy" llega este viernes 15 de febrero por Netflix; su premisa no podría ser más desconcertante: en 1989 43 mujeres sin conexión entre ellas, que no tenían síntomas de estar embarazadas, dan a luz en todo el mundo. Los niños nacen con superpoderes y siete de ellos son adoptados por un millonario que los cría para salvar al mundo.

El primer capítulo de "The Umbrella Academy" apareció en septiembre del 2007, colaboración de Way con el dibujante brasileño Gabriel Bá para la editorial Dark Horse. En 2008 le siguió una segunda parte que se publicó hasta el 2009… y entonces no se supo nada más de esta historia hasta el 2017, cuando Netflix confirmó que la llevaría a la TV.

Ese mismo año Dark Horse también tuvo noticias: el tan anunciado tercer volumen de "The Umbrella Academy", titulado "Hotel Oblivion", por fin llegaría a las tiendas. Y esta vez la promesa se cumplió, pues en octubre del 2018, nueve años después de su última publicación, los héroes volvieron.

En entrevista con Den of the Geek, Gerard Way cuenta que intentó retomar a sus personajes en 2014, pero se dio cuenta que ya no tenía dentro de sí el deseo de maltratarlos tal y como había hecho en los dos primeros arcos de la historia. Por el contrario, considera que sus héroes necesitaban espacio para sanar; lo cual se explora en "Hotel Oblivion".

"Creo que los entiendo en diferentes formas ahora. Creo que soy menos duro con ellos. Creo que he encontrado compasión en tratar con ellos. Los he puesto en situaciones muy difíciles y a veces me siento mal por eso", dijo Way.

Si la serie de TV de "The Umbrella Academy" explora aunque sea una fracción del dolor que viven sus personajes en el cómic, los espectadores pueden dar por seguro que las imágenes que verán no se borrarán de sus mentes en mucho tiempo.

DATO

La primera temporada de "The Umbrella Academy" tendrá 10 episodios.