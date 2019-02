"The Umbrella Academy": conversamos con David Castañeda, uno de sus protagonistas

La gente está acostumbrada a ver figuras casi perfectas, invencibles, que se dedican a salvar el día en la ficción. La serie "The Umbrella Academy" se propone romper con ese estereotipo que las producciones suelen ofrecer.

La historia es una adaptación televisiva de los cómics realizados por Gerard Way –el conocido vocalista de la agrupación My Chemical Romance– y dibujados por el artista brasileño Gabriel Bá. Esta sigue los dilemas de seis hermanos que, al mismo tiempo, son superhéroes disfuncionales que se reúnen luego de que su padre adoptivo fallece.

Tras su reciente estreno en Netflix, conversamos por teléfono con David Castañeda, el actor mexicano que interpreta a Diego, uno de los hermanos protagonistas de la serie. "Quería darle justicia a este personaje. Entender de dónde viene y cuáles son las consecuencias que le provocó el sufrimiento de no haber tenido a una persona que lo haga sentir capaz y que le diga que puede ser mejor", comenta el intérprete radicado en Estados Unidos sobre la relación abusiva que estos seis personajes desarrollaron con su tutor.

Él agrega: "Ese trato [los abusos], específicamente en la infancia, puede causar muchos traumas. Una de las cosas que yo pude encontrar al interpretar a Diego es que si bien el personaje actúa como si odiara al mundo y siente mucho rencor contra sus hermanos, él solo busca ser amado por los demás. La única manera en que puede demostrar estos sentimientos es enojándose. No sabe cómo expresar el dolor".

Durante los seis meses en los que Castañeda se encargó de construir el rol –además de la preparación física–, él se enfocó en entender la mentalidad de Diego, quien tiene tartamudez, y así conectar plenamente con este. "Una de las cosas que quería resaltar cuando empezamos a armar el personaje fue comprender por qué Diego no podía ser el líder del grupo [a diferencia de sus hermanos]. Una de las cosas que lo hace muy vulnerable es su problema al hablar. Por eso es tan difícil para él comunicarse o integrarse en momentos claves [...] Lo más bonito de todo esto es que he recibido mensajes de gente que tiene problemas al hablar o que son tartamudos y me dicen que les da mucha alegría que haya un superhéroe que también se enfrenta a estas circunstancias. Les emociona que no son representados por una caricatura, sino que se les ve como algo real", expresa el actor.

BRILLO LATINO

Otro de los factores que Castañeda quiere resaltar a través de esta nueva propuesta es que los latinos también pueden asumir papeles tan importantes como interpretar a un superhéroe.

El artista explica: "Mi familia y yo estábamos acostumbrados a no poder ver a alguien de nuestra cultura haciendo algo tan grande como interpretar a un superhéroe. [...] Ojalá que este proyecto abra puertas para otros actores. Considero que hubo mucha gente del medio antes de mí, intentando destacar en proyectos, batallando para romper barreras. Son ellos los que me han dado la oportunidad de estar en esta posición hoy en día".

En la conversación, el artista también aprovechó para destacar el éxito de sus compatriotas, como Alfonso Cuarón o Guillermo del Toro, en Hollywood. "Son ellos los que abrieron la mente de muchos norteamericanos, nos dieron esta oportunidad. [El ver tantos latinos en proyectos] también se debe a Internet, medio que ha logrado que muchas barreras sociales se derriben, que el mundo se vuelva un espacio más pequeño. El mercado del cine es tan grande que se debe pensar así. Las producciones ya no pueden ser solo para Estados Unidos sino para el resto del mundo. Los estudios ya no tienen la excusa de que no pueden llegar a nosotros", finaliza.

HORARIO DE TV

Los 10 episodios de la primera temporada de "The Umbrella Academy" ya están disponibles en Netflix.