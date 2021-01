Netflix acaba de revelar a los actores que integrarán “The Sparrow Academy” en la tercera temporada de su popular serie “The Umbrella Academy”, grupo que fue formado por Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore) al inicio de un 2019 alternativo en el final de la segunda entrega.

La información la dio a conocer la plataforma de streaming a través de sus redes sociales con un collage de fotografías en el que señalan que “‘The Sparrow Academy’ is coming in the S3 (‘The Sparrow Academy’ llegará en la temporada 3)″. “Meet the sparrows (Conozcan a los gorriones)”, agregaron como leyenda del post.

Se trata de Justin Cornwell (Marcus), Britne Oldford (Fei), Genesis Rodríguez (Sloane), Cazzie David (Jayme), Jake Epstein (Alphonso) y un “Cubo de Psykronium inductor de pavor existencial” que lleva de nombre Christopher, quienes llegan acompañados de Justin H. Min (Ben).