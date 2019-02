"The Umbrella Academy": esto dice la crítica internacional de la serie

Cuando poderes como la superfuerza, la destreza con los cuchillos, el arte de hacer creer un rumor, la capacidad de contactar con los muertos y la teletransportación se unen, el resultado es una historia de superhéroes muy peculiar, "The Umbrella Academy", que Netflix estrenó el viernes.

Este proyecto, basado en los cómics de Gerard Way (My Chemical Romance) y Gabriel Bá, retrata las aventuras de los miembros de una familia disfuncional con superpoderes que tendrá que dejar de lado sus resentimientos para salvar a la humanidad de un apocalipsis inminente.



La adaptación de la novela gráfica a una pieza audiovisual fue un tanto "complicada" para su responsable, Steve Blackman ("Fargo", "Altered Carbon"), quien asegura a los medios de comunicación en Londres que su primer objetivo fue ante todo "respetar el material y ser fiel a los fans".



El resultado final es una temporada formada por diez capítulos que, según Blackman, "no defraudará a los seguidores y que incluye varias novedades", ya que tuvo que "llenar algunos espacios en blanco" usando su "propia visión creativa".



En video: tráiler de The Umbrella Academy. (Video: Netflix)

La prensa internacional ya tienen su veredicto sobre esta serie:

FORBES:

"En general, 'The Umbrella Academy' es una serie que tiene muy claro lo que quiere ser (...) No le preocupa ser genial, sino ser entretenida y emocionante".

NPR:

"El resultado es una temporada de televisión que parece a la vez demasiado llena y reducida: larga en personajes y eventos, pero corta en cualquier sensación de tensión, urgencia o consecuencias".



BOSTON GLOBE:

"Tiene fallas y excesos, pero la serie... sin embargo, aterriza en el punto óptimo entre la comedia y el drama, y ​​entre una narrativa basada en la trama y la acción y la exploración del personaje".

ESPINOF:

"Al igual que pasa con otra adaptación independiente como ‘Clase letal’, tenemos un cúmulo de elementos que de por sí deberían ser interesantes, distintivos y llamativos pero que el guion (y la dirección) no logra encajarlos y potenciarlos. Esto hace que sus señas de identidad se diluyan y nos encontremos con una serie con menos personalidad de lo deseable. No es una mala serie, es entretenida, pero me temo que como no de un gran salto de calidad pasará fácilmente al olvido convirtiéndose en uno de los primeros tropiezos de Netflix de 2019".



THE NEW YORKER:

"Es lo suficientemente seria para explorar emociones dolorosas y tiene un aire juguetón que ayuda a desarrollar la historia con elegancia. Es una serie perfecta para un maratón de fin de semana".

FUERA DE SERIES:

"Nos encontramos con una buena presentación de situación y personajes, haciéndonos una inmersión de pleno en esa academia, cómo se desarrolló todo y en las diferentes dinámicas que existen entre los personajes. Una tarea difícil en una serie tan coral como esta, en la que tenemos hasta seis personajes protagonistas y cinco secundarios con mucha relevancia dentro de la historia. Junto al desarrollo de sus personajes, tanto a nivel narrativo como estético, sin duda el valor más destacable que tiene esta serie es el nivel de su producción".

THE MARY SUE:

"Esta es una de las mejores y más dinámicas series de televisión que he visto en mucho tiempo; Desde el reparto a la música y la coreografía de la escena de la pelea, este espectáculo hace todo lo posible".



INDIEWIRE:

"Algunas opciones hacen que la primera temporada de 10 episodios sea fácil de digerir, invitándote a apagar el cerebro e ir por el camino, pero muchas no logran estar a la altura de las posibilidades creativas del programa".