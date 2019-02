"The Umbrella Academy", personajes: ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix con Ellen Page?

Inspirada en un comic ilustrado por Gabriel Bá y creado y escrito por Gerard Way, "The Umbrella Academy" es la nueva serie de superhéroes desarrollada por Steve Blackman para Netflix. La primera temporada, que adapta las series limitadas ‘Apocalypse suite’ y ‘Dallas’, se estrenará el 15 de febrero de 2019.

La serie que tiene como protagonistas a Ellen Page (The White Violin), Tom Hopper (Spaceboy), Robert Sheehan (The Seánce), Emmy Raver-Lampman (The Rumor), David Castañeda (The Kraken), Aidan Gallagher (Number Five) y Colm Feore (Sir Reginald Hargreeves) comenzó su rodaje el 15 de enero de 2018 en Toronto (Canadá), y terminó el 18 de julio de 2018.

"The Umbrella Academy" sigue los pasos de una familia disfuncional de superhéroes fundada por Reginald Hargreeves, un inventor que adoptó a una serie de niños y con ellos formó este curioso grupo. Estas personas se hacen llamar Monocle, Spaceboy, Kraken, Rumor, Séance, Number Five, Horror y White Violin.

A pesar de sus diferencias que se hicieron evidentes desde que eran pequeños, tiempo después tendrían que volver a reunirse para desvelar la misteriosa muerte de su padre adoptivo, a la par que enfrentan sus propios conflictos personales por sus diferentes habilidades especiales que se oponen a las de sus hermanos.

Si planeas ver esta nueva serie de Netflix apenas se estrene, te contamos algunos detalles de los siete miembros que conforman "The Umbrella Academy", según los cómics.

NÚMERO UNO (SPACEBOY)



Luther Hargreeves es el líder del equipo y posee súper fuerza, la cual aumento cuando se unió su cabeza al cuerpo de un gorila para salvar su vida después de una fallida expedición a Marte. Su único objetivo es ser un héroe, cueste lo que cueste.



Tom Hopper interpreta a Luther Hargreeves / Spaceboy en The Umbrella Academy (Foto: Netflix) Tom Hopper interpreta a Luther Hargreeves / Spaceboy en The Umbrella Academy (Foto: Netflix)

NÚMERO DOS (THE KRAKEN)



Diego Hargreeves tiene la habilidad de contener la respiración indefinidamente y gracias a sus habilidades de combate y su personalidad es el luchador más hábil del grupo. Kraken no tolera la disciplina y tiene un carácter que lo enfrenta al resto del grupo, sobre todo a Luther, a quien solo obedece por obligación.



David Castañeda – Diego Hargreeves / The Kraken (Foto: Netflix) David Castañeda – Diego Hargreeves / The Kraken (Foto: Netflix)

NÚMERO TRES (THE RUMOR)



La narcisista Allison Hargreeves posee el poder de la mentira y puede reescribir la realidad simplemente diciendo la frase, "he oído el rumor...". Se siente culpable por el hecho de que su exesposo tenga la custodia de su hija, Claire, por ello se niega a usar su poder mientras busca una vida más auténtica.



Emmy Raver-Lampman – Allison Hargreeves / The Rumor (Foto: Netflix) Emmy Raver-Lampman – Allison Hargreeves / The Rumor (Foto: Netflix)

NÚMERO CUATRO (THE SEÁNCE)



Klaus Hargreeves es un drogadicto que tiene la habilidad de levitar y de comunicarse con los muertos, pero solo cuando no lleva zapatos. Su infancia le obligó a madurar antes de tiempo, haciendo de él un tipo en apariencia frío.



Robert Sheehan – Klaus Hargreeves / The Séance (Foto: Netflix) Robert Sheehan – Klaus Hargreeves / The Séance (Foto: Netflix)

NÚMERO CINCO



Número Cinco es un viajero del tiempo de 58 años atrapado en el cuerpo de un niño de 10 años. Está obsesionado por las cosas que ha visto y hecho, y está a punto de perder el control de la realidad.

Aidan Gallagher – Number Five / The Boy (Foto: Netflix) Aidan Gallagher – Number Five / The Boy (Foto: Netflix)

NÚMERO SEIS (THE HORROR)



Ben Hargreevesn tenía la habilidad de liberar los monstruos que viven bajo su piel y su muerte durante una misión de Umbrella Academy marcó a todos. Vanya culpa a Luther y Hargreeves por lo sucedido.

The Horror (Foto: Netflix) The Horror (Foto: Netflix)

NÚMERO SIETE (THE WHITE VIOLIN)



Vanya Hargreeves no tiene superpoderes y por ello nunca se sintió parte de la familia Umbrella Academy. Después de práctica de violín la reclutó la Orquesta Verdammten y se transformó en una supervillana conocida como The White Violin.

Ellen Page – Vanya Hargreeves / The White Violin (Foto: Netflix) Ellen Page – Vanya Hargreeves / The White Violin (Foto: Netflix)

FECHA DE ESTRENO DE "THE UMBRELLA ACADEMY"

Netflix ha confirmado que la serie de "The Umbrella Academy" se estrenará el próximo 15 de febrero del 2019 a través de su plataforma oficial.