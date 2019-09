"The Umbrella Academy", temporada 2: fecha de estreno en Netflix, tráiler y qué pasará en próximos episodios

“The Umbrella Academy” tendrá segunda temporada, así lo confirmó Netflix el martes 2 de abril, además, anunció que los diez nuevos episodios de la adaptación del comic homónimo creado por Gerard Way y Gabriel Bá empezarán a rodarse en los próximos meses en Toronto, Canadá.

La primera entrega de la serie desarrollada por Steve Blackman es una adaptación del arco 'Apocalypse Suite' del cómic y de parte de 'Dallas', por lo que todavía faltaría ver en pantalla el resto de la segunda miniserie y la historia de 'Hotel Oblivion', tercer y último arco de la serie publicado hasta el momento.

Sin embargo, Way aseguró que está desarrollando otras tramas que también podrían ser llevadas a la televisión si es que Netflix apuesta de largo con "The Umbrella Academy". El también productor ejecutivo declaró a Collider que, si bien aún no salen nuevas historias de la serie para los seguidores del cómic, el equipo creativo de la versión televisiva ya sabe cómo continuará la historia.

"Lo que hice para (el showrunner) Steve Blackman y los escritores en esa primera sala de escritores fue crear un documento de 18 páginas que lo explicara todo. Incluso de las novelas gráficas que aún no han salido", confió el escritor.

"Lo que debería ser igual a ocho (arcos) cuando todos hayamos terminado. Así que les di el plan de lo que sucederá por si quieren sembrar ciertas cosas allí para futuras series y espero que sea un éxito para que hagan mucho más. Son muy curiosos sobre lo que Gabriel (Bá) y yo estamos haciendo. Siempre les enviamos los nuevos cómics. Ellos realmente quieren saber sobre lo que está pasando", agregó el creador de la novela gráfica.

¿QUÉ SUCEDIÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 1 DE "THE UMBRELLA ACADEMY"?

A lo largo de la primera temporada de "The Umbrella Academy", Number Five intenta detener el apocalipsis, pero falla por no advertir que su hermana 'sin poderes' causaría dicho fin del mundo.

Los poderes de Vanya habían sido suprimidos por su padre cuando esta era una niña y hasta ella había olvidado que alguna vez los tuvo debido a la habilidad del rumor de Allison, su otra hermana. Sin embargo, sus poderes despiertan y en medio de la batalla final uno de sus rayos de energía destruye la Luna, que en mil pedazos cae sobre la Tierra, aunque antes los miembros de "The Umbrella Academy" dan el salto en el tiempo mientras el fuego consume absolutamente todo.

Si bien los hijos de Reginald Hargreeves viajan en el tiempo usando los poderes de Number Five, justo antes de saltar, los siete son presentados como ellos mismos, pero más jóvenes, a excepción de Five, que sigue siendo el mismo adolescente.

Esta serie de Netflix está basada en los cómics creados por Gerard Way (Fotos: Netflix) Esta serie de Netflix está basada en los cómics creados por Gerard Way (Fotos: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE "THE UMBRELLA ACADEMY"?

En la posible segunda temporada de "The Umbrella Academy" los superhéroes deberían evitar que su hermana Vanya sucumba a la naturaleza destructiva de sus poderes y así salvar al mundo. Asimismo, deberán lidiar nuevamente con la organización para la que trabajó Five y que tiene como propósito proteger la línea de tiempo y garantizar que ocurra el apocalipsis.

Sin embargo, lo que suceda en la hipotética segunda temporada dependerá de cuándo y dónde aparecerán los hermanos Hargreeves. “La verdad es que no sabemos dónde están. No sabemos qué les pasó”, dijo Blackman a The Hollywood Reporter.

Ni el elenco sabe hacia dónde fue exactamente el viaje en el tiempo. "Podríamos ir en tantas direcciones diferentes. Y sí, el elemento del viaje en el tiempo será enorme. Queda por ver dónde estamos y qué hacemos en ese período de tiempo", declaró Tom Hopper (Spaceboy) a Den of Geek sobre la posible segunda temporada de "The Umbrella Academy"

Por su parte, Cameron Britton (Hazel) indicó que "hay tantas preguntas sobre lo que sucederá a continuación, pero Steve Blackman está siendo horrible y no me dirá nada".

Para el creador del cómic, Gerar Way, "si hay una potencial temporada 2, creo que se verían potencialmente cosas de 'Dallas'".

¿Podrán salvar al mundo? (Fotos: Netflix) ¿Podrán salvar al mundo? (Fotos: Netflix)

¿LA NUEVA MISIÓN SERÁ ASESINAR A JOHN F. KENNEDY?



“El apocalipsis no se resuelve. No salvaron al mundo, que es una ligera alteración del cómic”, dijo Blackman a THR, pero también aclaró que si la seri continua no se harán demasiados cambios con respecto a la novela gráfica.



"La idea es no desviarnos demasiado, queremos mantenernos en el rumbo de lo que hacen los cómics, y tener ese plan anticipado nos permite configurar algunas cosas ahora para las temporadas posteriores", agregó el showrunner.

Esto podría traducirse en que la próxima temporada sea un viaje al pasado, exactamente a noviembre de 1963, para asesinar al presidente John F. Kennedy. En "The Umbrella Academy" existe en un universo alternativo donde Kennedy nunca fue asesinado y donde este regala una maleta llena de armas nucleares a Reginald Hargreeves como reconocimiento por sus servicios. Como ya sabrás, esta maleta es la que Hazel y Cha-Cha intentan robar para destruir el mundo.



En esas circunstancias, Number Five y Allison son enviados en 'Dallas' de regreso al 22 de noviembre de 1963 con la misión de matar al mandatario para evitar el apocalipsis y a pesar de los grandes esfuerzos de Luther, Diego y Klaus para salvarlo, Allison revela que la cabeza de JFK está a punto de explotar y que el mundo está a salvo. Entonces, ¿la historia será similar en la adaptación televisiva?

La segunda temporada de "The Umbrella Academy" tendrá 10 episodios (Foto: Netflix) La segunda temporada de "The Umbrella Academy" tendrá 10 episodios (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES ESTARÁN EN LA TEMPORADA 2 DE “THE UMBRELLA ACADEMY”?

Debido al viaje en el tiempo al final de la primera temporada de la serie de Netflix, técnicamente cualquiera podría regresar, incluidos los personajes que murieron. Asimismo, es posible que los miembros del equipo vuelvan a ser niños, pero sabiendo todo acerca de sus versiones adultas.

Más allá de a dónde y a qué fecha los llevó el salto en el tiempo, dicho viaje representará ciertos cambios para algunos de los personajes, por ejemplo, para Hazel (Cameron Britton), que quería dejar atrás el apocalipsis y su antiguo trabajo y vivir una vida normal con Agnes.

"Dudo que, si Hazel regresa para la segunda temporada, ese sería el caso. Algún tipo de conflicto o tragedia tendría que suceder", declaró Britton a IndieWire.



En el comunicado que compartió Netflix el 4 de abril de 2019 se confirma que el elenco original regresará para los nuevos episodios, esto incluye a Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, y Justin Min.



Asimismo, se informó que Steve Blackman regresa como showrunner y productor ejecutivo, mientras Jeff F. King, Mike Richardson, Keith Goldberg, Gerard Way, y Gabriel Bá vuelven como productores ejecutivos.

El martes 11 de septiembre Netflix anunció que Ritu Arya (“Humans”), Yusuf Gatewood (“Good Omens”) y Marin Ireland (“Homeland”) se unirán al elenco de la segunda temporada de “The Umbrella Academy”

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE "THE UMBRELLA ACADEMY"?

Netflix aún no revela la fecha de estreno oficial de la segunda temporada de "The Umbrella Academy", pero es probable que los nuevos episodios lleguen en la primera mitad del 2020.

Como "The Umbrella Academy" es una serie con muchos efectos especiales, la producción es más lenta y el presupuesto mayor. Para su primera temporada, que fue anunciada oficialmente en julio de 2017, las grabaciones comenzaron en enero de 2018 para estrenarse finalmente en febrero de 2019. Es decir, incluso podría esperarse los nuevos episodios para mediados del próximo año.