La mejor escena de “The Umbrella Academy” temporada 2, al menos hasta el cuarto episodio, que es lo que he visto, no incluye efectos especiales ni súper poderes; sino algo muy real donde Allison (Emmy Raver-Lampman) forma parte de una protesta para que los afroamericanos tengan los mismos derechos que los blancos. Para que, por lo menos, no les prohíban el ingreso a los comercios. Una protesta pacífica que se descarrila y que la lleva a tomar una decisión.

►“The Umbrella Academy” temporada 2 ONLINE: la serie ya está disponible en Netflix

Disponible desde este viernes, “The Umbrella Academy” temporada 2 continúa inmediatamente después del final de la temporada 1, en la que Luther (Tom Hopper), Vanya (Ellen Page), Klaus (Robert Sheehan), Allison (Emmy Raver-Lampman), Diego (David Castañeda) y Número Cinco (Aidan Gallagher) escapan de la lluvia de asteroides que destruye toda la vida en la Tierra; esto por medio de un viaje en el tiempo. Pero la maniobra no resulta como ellos planearon.

Todos viajan al pasado, a la ciudad de Dallas (Texas). El problema es que no llegan al mismo tiempo, como es el caso de Klaus, que junto al fantasma de Ben (Justin H. Min) aparecen en febrero de 1960, mientras que Número cinco llega en noviembre de 1963, en plena guerra de Estados Unidos vs. la Unión Soviética (algo que no ocurrió en la vida real). Ahora los hermanos Hargreeves tienen que detener el apocalipsis... otra vez, solo que ahora el mundo terminará a punta de bombas atómicas.

Emmy Raver-Lampman (Allison Hargreeves) en la mejor escena de la temporada 2. Foto: Netflix.

Al estar separados, los personajes consiguen un mayor desarrollo que el visto en la temporada 1, esto al entrar en contacto con sus sentimientos. El único que no pierde tiempo es Cinco, para el que solo han pasado unos minutos desde el incidente de la Luna; una curiosa reversión de lo que ocurrió con él la primera vez que viajó en el tiempo. Si bien él toma, otra vez, la iniciativa para juntar a los hermanos y salvar al mundo, ellos tendrán otros intereses en mente.

Si has leído hasta este punto, te darás cuenta que la temporada 2 de “The Umbrella Academy” repite varios conceptos de los episodios previos. Esto no es malo, pues mientras los cimientos son los mismos los personajes han evolucionado gracias a la época en la que viven y que plantea un reto para todos. De ahí que la escena de Allison en el diner funcione tan bien, pues le otorga no solo actualidad a la historia (basta con ver las protestas en el mundo real tras la muerte de Gorge Floyd) sino que muestra de qué está hecho el personaje, cuyos poderes, esos que destruyeron a su familia; son capaces de salvar a su segundo esposo pero que, además, podrían separarlo de él. Un conflicto de manual, pero efectivo.

Mientras Allison sube en mi ránking personal de los mejores personajes de la serie, Klaus se mantiene en la cima y esta vez reemplaza una droga por otra: como líder de un culto es adorado por miles de personas que le ayudaron a llenar el vacío afectivo de su infancia. Pero como hablamos de Klaus, la novedad le dura solo unos años antes de que busque aquello que, de verdad, le dio felicidad. Me refiero a Dave Kats (Cody Ray Thompson), el amor de su vida que todavía no sale de clóset y, como diría Te lo resumo, vive justo, justo, justo en Dallas. Klaus quiere salvarlo de ir a Vietnam para que no muera en combate, pero se topará con el mayor de los obstáculos: la homofobia.

Por el lado de los antagonistas, al menos al inicio, no hay gran desarrollo. Nada nuevo por aquí, pues esta serie siempre ha estado más interesada en el conflicto del ser humano contra sí mismo, en el cómo las personas sanan heridas mentales, más que su lucha contra las fuerzas externas. Otra cosa que regresa, y que los fans amarán, es la secuencia musicalizada llena de estilo, un exceso sin el que “The Umbrella Academy” no sería lo que es.

Y antes de que lo olvide, hay un personaje con cabeza de pecera. Sí, leyeron bien, una pecera con pescadito y todo. Si eso no te motiva a verla, no sé qué lo hará.

