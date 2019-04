"The Umbrella Academy", temporada 2: ¿qué pasaría en la serie si es renovada por Netflix?

Aunque Netflix, aún no ha renovado "The Umbrella Academy" para una segunda temporada, medios como Screen Rant han confirmado los nuevos episodios. Además, debido a que la primera temporada de la serie que sigue los pasos de una familia disfuncional de superhéroes terminó con un cliffhanger es posible que lleguen nuevos episodios en la primera mitad del 2020.

Por su parte, el productor ejecutivo Steve Blackman dijo a IndieWire, "espero que tengamos una segunda y una tercera y una cuarta temporada, pero sabía que tener un gran final es importante para Netflix como transmisor. Realmente quieres que la gente diga: 'Tengo que volver y ver qué pasa'".

Durante la primera entrega de la serie basada en el cómic del mismo nombre creado y escrito por Gerard Way, los hijos de Reginald Hargreeves intenta detener el apocalipsis, para lo que viajan en el tiempo usando los poderes de Number Five. Sin embargo, fallan debido a que Number Five no revela que su hermana 'sin poderes' era la responsable de dicho fin del mundo.

Los poderes de Vanya habían sido suprimidos por su padre de niña, pero sus poderes despiertan en la batalla final y en medio de un enfrentamiento contra Allison por accidente uno de sus rayos de energía destruye la Luna, que en mil pedazos cae sobre la Tierra.

Mientras el fuego consume todo, Number Five logra viajar a través del tiempo y se lleva a sus hermanos. Justo antes de dar el salto en el tiempo, los siete son presentados como ellos mismos, pero más jóvenes, a excepción de Five, que sigue siendo el mismo adolescente.

¿QUÉ PASARÍA EN LA TEMPORADA 2 DE "THE UMBRELLA ACADEMY"?

En la posible segunda temporada de "The Umbrella Academy" los superhéroes deberían evitar que su hermana Vanya sucumba a la naturaleza destructiva de sus poderes y así salvar al mundo. Asimismo, deberán lidiar nuevamente con la organización para la que trabajó Five y que tiene como propósito proteger la línea de tiempo y garantizar que ocurra el apocalipsis.

Sin embargo, lo que suceda en la hipotética segunda temporada dependerá de cuándo y dónde aparecerán los hermanos Hargreeves. “La verdad es que no sabemos dónde están. No sabemos qué les pasó”, dijo Blackman a The Hollywood Reporter.

Ni el elenco sabe hacia dónde fue exactamente el viaje en el tiempo. "Podríamos ir en tantas direcciones diferentes. Y sí, el elemento del viaje en el tiempo será enorme. Queda por ver dónde estamos y qué hacemos en ese período de tiempo", declaró Tom Hopper (Spaceboy) a Den of Geek sobre la posible segunda temporada de "The Umbrella Academy"

Por su parte, Cameron Britton (Hazel) indicó que "hay tantas preguntas sobre lo que sucederá a continuación, pero Steve Blackman está siendo horrible y no me dirá nada".

Para el creador del cómic, Gerar Way, "si hay una potencial temporada 2, creo que se verían potencialmente cosas de 'Dallas'".

La primera temporada es una adaptación del arco 'Apocalypse Suite' del cómic de "The Umbrella Academy" y de parte de 'Dallas', por lo que todavía faltaría ver en pantalla el resto de la segunda miniserie y la historia de 'Hotel Oblivion', tercer y último arco publicado hasta el momento.

¿Los superhéroes de "The Umbrella Academy" volverán a ser niños? (Fotos: Netflix) ¿Los superhéroes de "The Umbrella Academy" volverán a ser niños? (Fotos: Netflix)

¿LA NUEVA MISIÓN SERÁ ASESINAR A JOHN F. KENNEDY?



“El apocalipsis no se resuelve. No salvaron al mundo, que es una ligera alteración del cómic”, dijo Blackman a THR, pero también aclaró que si la seri continua no se harán demasiados cambios con respecto a la novela gráfica.

"La idea es no desviarnos demasiado, queremos mantenernos en el rumbo de lo que hacen los cómics, y tener ese plan anticipado nos permite configurar algunas cosas ahora para las temporadas posteriores", agregó el showrunner.

Esto podría traducirse en que la próxima temporada sea un viaje al pasado, exactamente a noviembre de 1963, para asesinar al presidente John F. Kennedy. En "The Umbrella Academy" existe en un universo alternativo donde Kennedy nunca fue asesinado y donde este regala una maleta llena de armas nucleares a Reginald Hargreeves como reconocimiento por sus servicios. Como ya sabrás, esta maleta es la que Hazel y Cha-Cha intentan robar para destruir el mundo.

En esas circunstancias, Number Five y Allison son enviados en 'Dallas' de regreso al 22 de noviembre de 1963 con la misión de matar al mandatario para evitar el apocalipsis y a pesar de los grandes esfuerzos de Luther, Diego y Klaus para salvarlo, Allison revela que la cabeza de JFK está a punto de explotar y que el mundo está a salvo. Entonces, ¿la historia será similar en la adaptación televisiva?

¿QUIÉNES ESTARÁN EN LA TEMPORADA 2 DE “THE UMBRELLA ACADEMY”?

Debido al viaje en el tiempo al final de la primera temporada de la serie de Netflix, técnicamente cualquiera podría regresar, incluidos los personajes que murieron. Asimismo, es posible que los miembros del equipo vuelvan a ser niños, pero sabiendo todo acerca de sus versiones adultas.

Más allá de a dónde y a qué fecha los llevó el salto en el tiempo, dicho viaje representará ciertos cambios para algunos de los personajes, por ejemplo, para Hazel (Cameron Britton), que quería dejar atrás el apocalipsis y su antiguo trabajo y vivir una vida normal con Agnes.

"Dudo que, si Hazel regresa para la segunda temporada, ese sería el caso. Algún tipo de conflicto o tragedia tendría que suceder", declaró Britton a IndieWire.

¿Qué pasará con Hazel? (Foto: Netflix) ¿Qué pasará con Hazel? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE "THE UMBRELLA ACADEMY"?

Netflix aún no renueva "The Umbrella Academy" para una segunda temporada, pero si se confirma en las próximas semanas, los nuevos episodios podrían llegar en la primera mitad del 2020.

Como "The Umbrella Academy" es una serie con muchos efectos especiales, la producción es más lenta y el presupuesto mayor. Para su primera temporada, que fue anunciada oficialmente en julio de 2017, las grabaciones comenzaron en enero de 2018 para estrenarse finalmente en febrero de 2019. Es decir, incluso podría esperarse los nuevos episodios para mediados del próximo año.