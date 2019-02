"The Umbrella Academy", ¿tendrá temporada 2 en Netflix?

"The Umbrella Academy", la nueva serie de Netflix que se basa en los cómics del mismo nombre creados y escritos por Gerard Way, se estrenó el 15 de febrero pero los usuarios de la plataforma de streaming ya están preguntando si el show que sigue los pasos de una familia disfuncional de superhéroes tendrá segunda temporada.

Según Collider, Way aún está escribiendo las novelas gráficas, pero le ha revelado al showrunner Steve Blackman cómo continuará la historia. "Lo que hice para Steve Blackman y los escritores en esa primera sala de escritores fue crear un documento de 18 páginas que lo explicara todo. Incluso de las novelas gráficas que aún no han salido", relató War.

"Lo que debería ser igual a ocho cuando todos hayamos terminado. Así que les di el plan para lo que sucedió, porque si quieren sembrar ciertas cosas allí para futuras series y espero que sea un éxito para que hagan mucho más esto. Son muy curiosos sobre lo que Gabriel y yo estamos haciendo. Siempre les enviamos los nuevos cómics. Ellos realmente quieren saber lo que está pasando", agregó el creador del cómic de "The Umbrella Academy".

Si bien Way les ha contado a los productores cómo continua la historia de estos superhumanos, Way y Gabriel Bá, el ilustrador, confiesan que no saben todo sobre el mundo de sus cómics y que desentrañarán un misterio a la vez.

"Como Gabriel y yo contamos esta historia y sigue y sigue, así es como aprendemos sobre estas cosas. Mientras más leemos, más aprendemos. No conocemos toda la historia de fondo, no conocemos todos los secretos, por lo que estos secretos se revelan con el tiempo", dijo Way a Collider.

Aunque Netflix aún no confirmado una segunda temporada de "The Umbrella Academy", que la primera entrega terminara con un cliffhanger casi asegura que veremos nuevos episodios, pero la decisión dependerá de la respuesta de los usuarios del servicio streaming.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE "THE UMBRELLA ACADEMY"?

Netflix aún no renueva "The Umbrella Academy" para una segunda temporada, pero si se confirma en las próximas semanas, los nuevos episodios podrían llegar en la primera mitad del 2020.

SINOPSIS DE "THE UMBRELLA ACADEMY"

"The Umbrella Academy" sigue los pasos de una familia disfuncional de superhéroes fundada por Reginald Hargreeves, un inventor que adoptó a una serie de niños con los que formó este curioso grupo. Estas personas se hacen llamar Monocle (Hargreeves), Spaceboy, Kraken, Rumor, Séance, Number Five, Horror y White Violin.

A pesar de sus diferencias que se hicieron evidentes desde que eran pequeños, tiempo después tienen que reunirse una vez más para desvelar la misteriosa muerte de su padre adoptivo, a la par que enfrentan sus propios conflictos personales por sus diferentes habilidades especiales.

ACTORES Y PERSONAJES

PRINCIPALES

Ellen Page como Vanya Hargreeves / The White Violin

Tom Hopper como Luther Hargreeves / Spaceboy

Robert Sheehan como Klaus Hargreeves / The Séance

Emmy Raver-Lampman como Allison Hargreeves / The Rumor

David Castañeda como Diego Hargreeves / The Kraken

Aidan Gallagher como Number Five / The Boy

Mary J. Blige como Cha-Cha

Cameron Britton como Hazel

Colm Feore como Sir Reginald Hargreeves / The Monocle

Adam Godley como Pogo

John Magaro como Leonard Peabody