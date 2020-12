Conforme a los criterios de Saber más

Escrita por el conocido productor y guionista David E. Kelley (“Big Little Lies”, 2017-2019), “The Undoing” es una nueva apuesta de HBO por plasmar, en el formato de miniserie —esta vez de seis episodios—, un sutil drama familiar recubierto por una mordaz crítica social a las clases altas de EEUU. La elegida, esta vez, para el sillón de director, fue la danesa Susanne Bier (“En un mundo mejor”, 2010).

Pero lo que diferencia a “The Undoing” de “Big Little Lies” no solo es el escenario —esta vez estamos en la zona más adinerada de Nueva York—, sino también el género y el tono. Desde esa mezcla agridulce que juntaba a la comedia ácida con el trauma sexual en “Big Little Lies”, pasamos a un thriller que mezcla crimen, misterio, y mucho suspenso judicial mientras late, en el fondo, un retorcido estudio psicológico.

Si hay una certeza cuando hablamos del cine de Susanne Bier, es que —como buena directora danesa salida de las turbulentas aguas del movimiento Dogma de Lars Von Trier—, para ella, toda “normalidad” familiar debe ser desenmascarada. Ahora se trata de la familia Fraser compuesta por la psicoanalista Grace (Nicole Kidman), el oncólogo pediatra Jonathan (Hugh Grant en un formidable retorno), y el hijo Henry (Noah Jupe).

El idílico panorama de este clan asentado en Manhattan, ataviado por los mejores trajes y la mejor escuela para el vástago, comienza a tambalear cuando se suceden extraños y luctuosos hechos: la madre de uno de los niños becados en el prestigioso colegio, una bella puertorriqueña llamada Elena Alves (Matilda De Angelis), es víctima de una brutal agresión que hace sospechar de Jonathan, quien era el pediatra del hijo de Elena.

Ya desde el primer episodio, se siembran sospechas, dudas, piezas que no encajan, en lo que será un enorme rompecabezas, que el guion de Kelley tiene a bien mantener suficientemente inconcluso, hasta el final. Algunos han pretendido ver en esto un simple remedo de viejos trucos. Pero no. Hay algo novedoso en este thriller, y es el papel que desempeña Grace, protagonista interpretada con mucha solvencia por Kidman.

Reina de hielo, rostro entre hierático y atormentado, con un rígido control sobre emociones que amenazan con desbordarla, Kidman se luce como la hija de un millonario igual de frío y altivo que ella —majestuoso Donald Sutherland—. Lo interesante es que todo el filme se convierte en un cruel juego en el que se pone a prueba la habilidad de Grace para desembrollar un único problema: quién es, realmente, su marido.

En efecto, toda la miniserie es una larga confrontación de Grace consigo misma, y con una verdad que no puede reconocer al principio: la posibilidad de haber sido burlada por quien ella —reputada psicóloga— creyó conocer mejor que nadie. Detrás está, también, la infidelidad, el engaño y la hipocresía de una clase alta vacía hasta la médula, pero también el desciframiento de un montaje colosal, y que no tiene cuando acabar.

Si bien el desenlace traiciona en mucho la originalidad del planteamiento inicial, “The Undoing” sabe darle la vuelta a los estereotipos a los que se enfrenta. Manhattan tiene una soledad operática que la asimila a la ciudad Gótica de las películas de Christopher Nolan, y el desarrollo judicial se convierte en un combate mental de fuerza inusitada. Aquí también hay un moderno giro femenino sobre el antiguo mundo patriarcal, y con el protagonismo de otras estupendas actrices en roles claves de poder (Noma Dumezweni) y seducción homoerótica (De Angelis), “The Undoing” perturba y cautiva por igual.

LA FICHA

Título original: The Undoing

Género: Drama, thriller

País y año: EEUU, 2020

Director: Susanne Bier

Actores: Nicole Kidman, Hugh Grant, Donald Sutherland, Edgar Ramírez, Noah Jupe.

Calificación: Tres estrellas y media ( 3 y 1/2)