"The Walking Dead": los 10 momentos más dramáticos de Rick Grimes | FOTOS

Rick Grimes durante las 9 temporadas de "The Walking Dead" ha sido un personaje central que ha ganado un lugar en la historia por ser un hombre de mucho valor moral. Este domingo, sin embargo, llegará a su fin.

Rick Grimes, interpretado por Andrew Lincoln, siempre tuvo intenciones buenas; aunque a veces sus decisiones fueron un tanto malas. Fue el tipo de persona que se desgasta con el tiempo debido al mundo en que el vive, y recordemos que ahí todo esta en declive.

Las complejidades por las que ha pasado lo han hecho un personaje decisivo y peculiar, que ha sido obligado a adoptar un carácter más oscuro a lo largo de la serie.

Se ha enfrentado a muchas situaciones extremas como despertar de un coma y saber que el mundo que conocía ya no existe más, o como cuando se entera de que su esposa, Laurie, le fue infiel con su mejor amigo, y luego tener que afrontar su muerte.

Y eso fue solo el principio pues ya siendo líder en una ciudad destruida por los muertos vivientes afrontó peores situaciones. Fue rehén de caníbales, luchó contra un asesino psicópata que se encarga de la vida de dos miembros del grupo, pero quizás el momento más fuerte para él fue ser sometido a tortura física y mental por el Gobernador.

Y no olvidemos que su hijo Carl muere a causa de una mordida zombie; sin embargo Rick Grimes siempre ha sabido superarse y seguir en su lucha por emerger y ser un líder lleno de fe. Ahora en el episodio "What Comes After" lo veremos dando su último suspiro.